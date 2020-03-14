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В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса

00:52 14.03.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинский работник в защитном костюме в Белоруссии
Медицинский работник в защитном костюме в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Медицинский работник в защитном костюме в Белоруссии
МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Часть студентов Белорусского государственного университета (БГУ) поместили на карантин из-за контактов с гражданином, инфицированным новым коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
По последним данным Минздрава, число случаев заражения новым типом коронавируса в республике выросло до 27, несколько человек излечились и выписаны из медучреждений. При этом ранее в ведомстве сообщали, что один из инфицированных коронавирусом белорусов, который до этого прилетел из Мюнхена, скрыл свое пребывание в Северной Италии. Сын этого мужчины обучается в БГУ, он продолжал посещать университет, по данным Минздрава, будучи в какой-то период этого времени носителем коронавируса, мог передать его другим студентам.
"В Республике Беларусь, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID-19… Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с "положительным" (заболевшим коронавирусом – ред.) студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.
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Как уточнили в пресс-службе, это связано с тем, что у одного из студентов вуза - сына вернувшегося из Италии гражданина, скрывшего информацию об этом - был выявлен коронавирус. При этом в Минздраве заверили, что при получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть помещенных на карантин студентов БГУ будет отпущена домой.
"На сегодняшний момент вероятность широкого распространения коронавируса в студенческой среде мы оцениваем как невысокую и принимаем все меры для того, чтобы минимизировать очаг распространения инфекции… На сегодняшний момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого из них не выявлено", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБелоруссияВ мире
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