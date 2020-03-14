В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса

"В Республике Беларусь, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID-19… Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с "положительным" (заболевшим коронавирусом – ред.) студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.