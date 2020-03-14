Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус

"Седьмого марта Анна (супруга Пашиняна – ред.) встретилась с супругой президента Бразилии. Хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, мы решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест. Специалисты утверждают, что вероятность нашего заражении мизерная", - отметил Пашинян.