Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус

ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен с супругой пройти тест на коронавирус.
"Завтра мы пройдем тест на (коронавирус - ред.), чтобы убедится, что все в порядке", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
По его словам, это вызвано публикациями о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников.
"Седьмого марта Анна (супруга Пашиняна – ред.) встретилась с супругой президента Бразилии. Хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, мы решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест. Специалисты утверждают, что вероятность нашего заражении мизерная", - отметил Пашинян.
Он добавил, что результаты теста будут известны уже завтра, подчеркнув, что температуры у них нет.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых оказались отрицательными.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса