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Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
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РИА Новости

Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус

00:45 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен с супругой пройти тест на коронавирус.
"Завтра мы пройдем тест на (коронавирус - ред.), чтобы убедится, что все в порядке", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
По его словам, это вызвано публикациями о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников.
"Седьмого марта Анна (супруга Пашиняна – ред.) встретилась с супругой президента Бразилии. Хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, мы решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест. Специалисты утверждают, что вероятность нашего заражении мизерная", - отметил Пашинян.
Он добавил, что результаты теста будут известны уже завтра, подчеркнув, что температуры у них нет.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых оказались отрицательными.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНикол ПашинянАрменияВ мире
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