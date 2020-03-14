В Польше скончался второй пациент с коронавирусом

ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Второй человек, зараженный Второй человек, зараженный коронавирусом , скончался в Польше , сообщает радиостанция Zet

По последним данным, в Польше выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

"Скончался второй пациент, больной коронавирусом. Около недели он находился в госпитале во Вроцлаве", - говорится в сообщении.

По данным радио, 74-летний пациент имел тяжелые осложнения болезни, в частности, проблемы с дыхательной системой.