В Польше скончался второй пациент с коронавирусом

ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Второй человек, зараженный коронавирусом, скончался в Польше, сообщает радиостанция Zet.
По последним данным, в Польше выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.
"Скончался второй пациент, больной коронавирусом. Около недели он находился в госпитале во Вроцлаве", - говорится в сообщении.
По данным радио, 74-летний пациент имел тяжелые осложнения болезни, в частности, проблемы с дыхательной системой.
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
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