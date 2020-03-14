В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID

"Обычные средства (нужны для) защиты, вы моете руки, вы держите дистанцию с людьми, если кто-то болен, просто держитесь подальше. Эти ребята (он повернулся в сторону представителей крупных американских ритейлеров) продали много туалетной бумаги. Вы получили какие-то рекомендации, что туалетная бумага неэффективна от коронавируса?" - пошутил глава минздрава на пресс-конференции в Белом доме.