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В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
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РИА Новости

В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID

00:27 14.03.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевПустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
Пустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар напомнил гражданам США, что туалетная бумага не является эффективным средством для борьбы с коронавирусом.
"Обычные средства (нужны для) защиты, вы моете руки, вы держите дистанцию с людьми, если кто-то болен, просто держитесь подальше. Эти ребята (он повернулся в сторону представителей крупных американских ритейлеров) продали много туалетной бумаги. Вы получили какие-то рекомендации, что туалетная бумага неэффективна от коронавируса?" - пошутил глава минздрава на пресс-конференции в Белом доме.
В США на фоне объявления ЧС в стране в магазинах опустели полки магазинов. Особой популярностью у жителей США пользуется туалетная бумага и бумажные полотенца.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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