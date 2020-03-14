NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек

Как сообщает издание, в прошлом месяце сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из различных университетов провели конференцию, на которой обсудили возможные последствия коронавируса нового типа для Соединенных Штатов. Они смоделировали несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезно будет протекать заболевание, вызванное им. Затем около 50 групп экспертов ознакомились с их выводами и построили модели распространения вируса среди населения США.

В соответствии с их прогнозами, в период от нескольких месяцев до более чем года заразиться коронавирусом могут от 160 до 214 миллионов человек в США. Госпитализация может потребоваться от 2,4 до 21 миллиона человек, что, возможно, подорвет национальную систему здравоохранения, поскольку, по оценкам издания, в США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и лишь около 10% из них предназначаются для пациентов в критическом состоянии. При этом скончаться от заболевания могут от 200 тысяч до 1,7 миллиона американцев.