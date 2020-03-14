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NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
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РИА Новости

NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек

00:24 14.03.2020 (обновлено: 05:03 14.03.2020)
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в США
Медицинский работник у клиники в США
© REUTERS / David Ryder
Медицинский работник у клиники в США
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Как сообщает издание, в прошлом месяце сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из различных университетов провели конференцию, на которой обсудили возможные последствия коронавируса нового типа для Соединенных Штатов. Они смоделировали несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезно будет протекать заболевание, вызванное им. Затем около 50 групп экспертов ознакомились с их выводами и построили модели распространения вируса среди населения США.
В соответствии с их прогнозами, в период от нескольких месяцев до более чем года заразиться коронавирусом могут от 160 до 214 миллионов человек в США. Госпитализация может потребоваться от 2,4 до 21 миллиона человек, что, возможно, подорвет национальную систему здравоохранения, поскольку, по оценкам издания, в США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и лишь около 10% из них предназначаются для пациентов в критическом состоянии. При этом скончаться от заболевания могут от 200 тысяч до 1,7 миллиона американцев.
Издание подчеркивает, что данные прогнозы не учитывают меры, которые предпринимаются в настоящее время для замедления скорости распространения коронавируса. Они считались действительными до 28 февраля, однако, по словам соруководителя Центра статистики и инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида Айра Лонджини, сейчас ситуация остается "примерно такой же".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗСШАВ мире
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