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Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
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РИА Новости

Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю

00:39 14.03.2020 (обновлено: 07:40 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За четырехдневную рабочую неделю курс российской валюты упал на 4,06 рубля к доллару и на 3,32 рубля к евро, это произошло на фоне резкого обвала мировых рынков и валют развивающихся стран, а также снижения стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.
В течение недели курс рубля обновил четырехлетние минимумы: доллар поднимался до 75,49 рубля, евро – до 85 рублей. В пятницу к закрытию торгов американская валюта стоила 72,6 рубля, европейская - 80,83 рубля.
Таким образом, в пятницу рубль частично отыграл потери предыдущих дней на отскоке вверх нефтяных котировок: к закрытию торгов на 23.50 мск доллар снизился на 2,25 рубля, евро – на 2,78 рубля к уровню предыдущей сессии.
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Инвесторы также обратили внимание на пресс-конференцию американского лидера по поводу коронавируса, в ходе которой он заявил о введении режима ЧС в США, позволяющего выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Еще одним фактором влияния остается коронавирус, из-за распространения которого страдают национальные и мировая экономики.
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РоссияМосковская биржаЭкономика
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