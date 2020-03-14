Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю

Вырастут ли ипотечные ставки из-за ослабления рубля Даже если ключевая ставка в российской банковской системе останется неизменной, это не означает, что ставки по долгосрочным кредитам будет прежними. Такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik эксперт Михаил Доронкин.