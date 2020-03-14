Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За четырехдневную рабочую неделю курс российской валюты упал на 4,06 рубля к доллару и на 3,32 рубля к евро, это произошло на фоне резкого обвала мировых рынков и валют развивающихся стран, а также снижения стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.
В течение недели курс рубля обновил четырехлетние минимумы: доллар поднимался до 75,49 рубля, евро – до 85 рублей. В пятницу к закрытию торгов американская валюта стоила 72,6 рубля, европейская - 80,83 рубля.
Таким образом, в пятницу рубль частично отыграл потери предыдущих дней на отскоке вверх нефтяных котировок: к закрытию торгов на 23.50 мск доллар снизился на 2,25 рубля, евро – на 2,78 рубля к уровню предыдущей сессии.
Взлет стоимости нефти марки Brent выше 35 долларов произошел на фоне решения президента США Дональда Трампа закупить крупные объемы топлива для стратегического резерва.
Инвесторы также обратили внимание на пресс-конференцию американского лидера по поводу коронавируса, в ходе которой он заявил о введении режима ЧС в США, позволяющего выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Еще одним фактором влияния остается коронавирус, из-за распространения которого страдают национальные и мировая экономики.
Вчера, 17:58Сказано в эфиреВырастут ли ипотечные ставки из-за ослабления рубляДаже если ключевая ставка в российской банковской системе останется неизменной, это не означает, что ставки по долгосрочным кредитам будет прежними. Такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik эксперт Михаил Доронкин.