Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T00:43+0300
https://ria.ru/20200314/1568587448.html
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
https://cdn25.img.ria.ru/images/105829/57/1058295768_0:106:2048:1258_1036x0_80_0_0_838bd8ba21e4957d7bac5a8d00706bfb.jpg
РИА Новости

США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

00:09 14.03.2020 (обновлено: 00:43 14.03.2020)
11002
© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Как считает американская комиссия по ценным бумагам и биржам, которая выдвинула обвинения против Сотникова, россиянин стал участником мошеннической схемы "с целью убедить американских инвесторов купить фиктивные депозитные свидетельства, предлагая это через интернет-рекламу и подложные сайты, похожие на настоящие страницы законных финансовых организаций".
Седьмого марта правоохранительные органы США задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в продаже персональных данных. Он, по данным американских властей, содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
5 декабря 2019, 18:15
США обвинили россиянина Якубца в мошенничестве
462990737
Обсудить 5
РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Билл Гейтс
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Российский рубль и американский доллар
Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Писатель Захар Прилепин
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Британская актриса Эмилия Кларк
В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
05:25Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Лента новостейМолния