США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

Как считает американская комиссия по ценным бумагам и биржам, которая выдвинула обвинения против Сотникова, россиянин стал участником мошеннической схемы "с целью убедить американских инвесторов купить фиктивные депозитные свидетельства, предлагая это через интернет-рекламу и подложные сайты, похожие на настоящие страницы законных финансовых организаций".

Седьмого марта правоохранительные органы США задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в продаже персональных данных. Он, по данным американских властей, содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".