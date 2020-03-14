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В Сочи сезон цветения сакуры начался на месяц раньше
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РИА Новости

В Сочи сезон цветения сакуры начался на месяц раньше

18:59 14.03.2020 (обновлено: 19:06 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевПарк "Дендрарий" в Сочи
Парк Дендрарий в Сочи
© РИА Новости / Алексей Майшев
СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Сезон цветения сакуры в парке "Дендрарий" в Сочи начался на месяц раньше из-за теплой погоды, сообщает Сочинский национальный парк.
В марте в городе установилась теплая и солнечная погода. Воздух прогревался до 25 градусов, а ночью до 20. Это спровоцировало начало цветения у многих деревьев. Так, на курорте распустились цветы тюльпанового дерева, алычи. Зацвели и экзоты.
"Начался сезон цветения сакуры и совсем скоро парк превратиться в бело-розовую сказку. Обычно пора цветения приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой первые цветки распустились 10 марта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в "Дендрарии" собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакур. Полюбоваться цветением и уловить нежный аромат можно в саду непрерывного цветения в верхней части парка.
Сакура — собирательное название нескольких видов подсемейства сливовые; зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Является национальным символом Японии, где существует традиция любоваться нежными белыми и розовыми соцветиями и размышлять о красоте и хрупкости жизни.
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