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Религия и мировоззрение
2020-03-14T08:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568578201.html
"Табличка из Назарета": ученые ищут ответ на главный вопрос Библии
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РИА Новости

"Табличка из Назарета": ученые ищут ответ на главный вопрос Библии

08:00 14.03.2020
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© Фото : Национальная библиотека ФранцииТабличка из Назарета
Табличка из Назарета
© Фото : Национальная библиотека Франции
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые спорят о происхождении "таблички из Назарета" — надписи на мраморной плите, которая, по одной из версий, свидетельствует о воскресении Христа. Поводом послужили результаты нового исследования американских ученых, утверждающих, что эта надпись никак не связана с христианской историей. Однако другие специалисты раскритиковали их выводы. О загадке одного из самых известных библейских артефактов — в материале РИА Новости.

Завещание антиквара

Небольшая газетная заметка взбудоражила весь Париж. Горожане пересказывали друг другу содержание: некий коллекционер древностей, Вильгельм Фернер, оставил завещание, состоящее из одной фразы. Все ломали голову, что он имел в виду. А потом выяснилось, что речь идет о мраморной плите с надписями на древнегреческом языке.
"Она из Назарета", — говорилось в посмертной бумаге.
Эта история наделала шума в 1925 году. Артефакт Фернер приобрел еще в 1878 году и до самой смерти не обмолвился о нем ни словом. Когда историки стали расспрашивать родственников, откуда взялась реликвия, те лишь пожимали плечами: "Наверное, купил у какого-то торговца с Востока".
Через пять лет после кончины Фернера надпись на плите перевели: "Эдикт цезаря в отношении могил и гробниц: они всегда должны оставаться нетронутыми. <...> Нарушитель карается смертной казнью".
Некоторые исследователи выдвинули предположение: табличка может быть косвенным доказательством воскресения Христа. Хоть даты, имени правителя там не указано, текст, по мнению историков, перекликается с описанными в Евангелии событиями.

"Пришли в трепет"

Из Писания известно, что первосвященники Иерусалимского храма и фарисеи попросили Пилата поставить охрану у пещеры, где покоился Христос.
"Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого", — приводит их слова евангелист Матфей.
Прокуратор Иудеи откликнулся на просьбу, и рядом с усыпальницей поставили солдат. А камень, запиравший вход, опечатали.
CC0 / Рафаэль (1502) / Рафаэль "Воскресение Христа"
Рафаэль Воскресение Христа
CC0 / Рафаэль (1502) /
Рафаэль "Воскресение Христа"
На третий день после крестной смерти Спасителя стражников объял ужас: они увидели ангела, который отваливает запечатанный камень, "пришли в трепет и стали как мертвые". О случившемся они рассказали первосвященникам.
"И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня", — свидетельствует Матфей.
А спустя некоторое время на это событие отреагировали уже римские власти. На основе анализа текста мраморной таблички большинство исследователей посчитали, что указ издал римский император Клавдий примерно в начале 40-х годов I века. Закон действовал только на территории Иудеи.

Античный стишок

Впрочем, некоторые специалисты скептически относятся к мнению, что табличка связана с воскресением Христа. Ученые из Института Оклахомы в начале марта опубликовали результаты исследования, вооружившие сомневающихся еще одним аргументом.
"Химический состав мрамора точно соответствует материалу из карьера на греческом острове Кос. На Ближнем Востоке добывали камень совершенно другого состава", — отмечает исследователь артефакта Кайл Харпер.
© Фото : Pixabay/Esteban62Остров Кос в Греции
Остров Кос в Греции
© Фото : Pixabay/Esteban62
Остров Кос в Греции
Да и на диалекте греческого языка, которым изложен указ, по словам ученого, на Ближнем Востоке времен Христа не говорили. По всей видимости, артефакт датируется примерно 20-м годом до нашей эры.
"Одно из дошедших до нас древнегреческих стихотворений повествует, что в этот период умер правитель острова Кос Никий Тиран. Местные жители настолько его не любили, что вскрыли его могилу, а останки разбросали по улицам. Видимо, император Август решил усмирить бунтовщиков, издав соответствующий указ", — предполагает Харпер.
То есть мраморная табличка, считает он, не имеет никакого отношения к истории раннего христианства. Однако историк уточняет, что и его версия о Никии Тиране тоже далеко не самая убедительная. Ведь то самое стихотворение основывается, в свою очередь, на народной молве и было составлено намного позже произошедших на острове событий.

"Дело лишь в одной фразе"

Исследование Кайла Харпера усилило споры о подлинности назаретской таблички. Некоторые ученые заявили, что греческое происхождение мрамора вовсе не говорит о том, что его не могли использовать в Палестине.
"Римская культура постепенно распространялась по империи. Это касается в том числе и погребальных обрядов. Известно, что римляне в основном кремировали покойников. В I веке до нашей эры этот обычай переняли греки. А текст указа из таблички четко говорит о могилах в земле или о гробницах в пещерах", — пишет в своем исследовании историк Клайд Биллингтон.
CC BY-SA 3.0 / Ingeborg Simon / Погребальные урны времен Римской империи. Из коллекции археологического музея в Бурдуре, Турция
Погребальные урны времен Римской империи. Из коллекции археологического музея в Бурдуре, Турция
CC BY-SA 3.0 / Ingeborg Simon /
Погребальные урны времен Римской империи. Из коллекции археологического музея в Бурдуре, Турция
На тот момент Иудея, по его словам, была чуть ли не единственной римской провинцией, где усопших хоронили в пещерах. Этот порядок сохранялся там вплоть до 70 года нашей эры. Потом евреи стали предавать тела земле.
"Обращает на себя внимание и тот факт, что император Клавдий регулярно издавал эдикты, касающиеся только евреев, — один из них приводит иудейский историк I века Иосиф Флавий. Как известно, все его распоряжения начинались с греческой фразы "Диатагма Кайсарос" ("Указ цезаря"). Именно ее мы видим на "табличке из Назарета", — поясняет ученый.
Впрочем, у специалистов пока нет достаточных данных, чтобы подтвердить выдвигаемые ими гипотезы. Исследование "свидетельства о воскресении Христа" продолжается.
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