Продукты, лекарства, жилье: что подорожает из-за обвала рубля

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Падение рубля к доллару и евро неизбежно обернется подорожанием бытовой техники и гаджетов, импортных лекарств и медицинской техники. Ослабление национальной валюты меньше скажется на продуктах, так как они в основном отечественного производства. Но точно поднимутся цены на жилье и, конечно, автомобили. Впрочем, все это произойдет не завтра.

Продукты и одежда

Подорожания основных продуктов в Минсельхозе не ждут, но предупредили, что это возможно для таких, которые "в силу природных условий" не производятся в стране. То есть речь идет о бананах, винограде, экзотических овощах и фруктах, а также томатах из Азербайджана, Египта, Марокко и Турции.

Конечно, станет менее доступным крепкий импортный алкоголь. Но не сразу — запасов у продавцов хватит еще на два-три месяца.

Как отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продукты питания тоже подорожают не сейчас, а через несколько месяцев. На складах много продуктов, закупленных еще по старому курсу. Но в конечном итоге цены прибавят от пяти до пятнадцати процентов.

Это не касается социально значимых продуктов — они не зависят от импорта, поскольку изготавливаются из российского сырья и напрямую поставляются в магазины. В их числе — хлеб, хлебобулочная и мясная продукция, гречка, соль, сахар, сахарозаменители, макаронные изделия, где доля привозных не превышает пяти процентов.

В сегменте непродовольственных товаров больше зависимость от импорта. Как уверяют продавцы, они не собираются поднимать цены прямо сейчас, но к лету — придется. Одежда и обувь подорожают пропорционально доллару.

В отрасли говорят о 20-35%, так как эти товары тесно связаны с поставками из Китая.

Электроника и бытовая техника

По мнению экспертов, чувствительно вырастет стоимость бытовой техники и электроники. Причем, уточняют участники рынка, не только из-за обвала рубля. Дело еще в том, что в силу вступит требование стопроцентной утилизации отходов и упаковки. Скажутся и американские санкции.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) не исключили, что бытовая техника и электроника подорожает на десять-пятнадцать процентов уже в ближайшие две недели, прежде всего — телевизоры, ноутбуки, смартфоны, холодильники, пылесосы.

Но, скорее всего, переписывать ценники ретейлеры все же будут постепенно, благодаря опять же имеющимся товарным запасам.

Пока производители и импортеры заняли выжидательную позицию, чтобы понять, на каком уровне стабилизируется рубль. Весной ценники вряд ли сильно изменятся, хотя, вероятно, поубавится акций и распродаж.

К концу лета закупочные цены поднимутся. Причем ослабление рубля на десять процентов не означает пропорционального подорожания. Многое зависит от конкуренции и стремления игроков удержать долю рынка.

Медтехника и лекарства

На импортные препараты приходится порядка 40% отечественного фармрынка. В денежном выражении — почти 70%.

По словам главы Ассоциации фармацевтических производителей России Виктора Дмитриева, цены на иностранные препараты вырастут примерно на 30%. И тоже не только из-за падения рубля — нарушены поставки из Китая. Оттуда в Россию сегодня завозят 70% фармсубстанций для изготовления лекарств.

Медицинская техника в стране в основном импортная. "Точно подорожают электронные тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Цены на них, как правило, привязаны к доллару и евро", — объясняет председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

Что касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), то их подорожания власти не допустят. В ассортименте аптек таких товаров почти 40%. Цены на них зарегистрированы постановлением правительства России — в рублях.

Авиабилеты

Более чем на десять процентов увеличится стоимость авиабилетов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С 12 по 17 марта внутренний курс евро Международной ассоциации гражданской авиации (IATA) — 82 рубля, доллара — 72,5 рубля.

На международных направлениях, по мнению сайта бронирования Biletix, средняя цена перелета превысит 17 тысяч рублей.

"Отмечается четкая корреляция между стоимостью авиабилетов по международным направлениям и курсом рубля. Это связано с тем, что взаиморасчеты на авиационном рынке происходят по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта", — объяснили в Biletix.

При этом эксперты подчеркнули, что по сравнению с 2019-м средний чек снизится примерно на 1,5 тысячи рублей. Год назад было 18,8 тысячи рублей — за счет дорогой нефти и, соответственно, авиационного топлива.

Жилье и автомобили

Если рубль останется на нынешнем уровне, недвижимость подорожает на десять-пятнадцать процентов. А при пессимистичном сценарии (если нефть просядет еще больше) — на 20%. Причем сначала это коснется новостроек, но рост будет плавным — в марте-апреле мало что изменится.

Эксперты указывают, что на жилищное строительство курсы валют и нефтяные котировки напрямую не влияют, поскольку там почти не используют импорт. Главный риск — если за обвалом рубля ЦБ повысит ключевую ставку и подорожают кредиты для ипотечных заемщиков и застройщиков.

При этом, как объяснили эксперты РИА Недвижимость, на фоне падения рубля и роста спроса цены поднимают и на вторичном рынке жилья. Но таких предприимчивых продавцов немного — десять-пятнадцать процентов, и им в итоге наверняка придется вернуться к рыночной стоимости.

Автомобили подорожают на десять-пятнадцать процентов — большинство брендов. В первую очередь импортные. По прогнозу Autospot.ru, повышения цен на пять процентов стоит ждать уже в апреле. Далее — до десяти-пятнадцати процентов. Спрос к концу года просядет на шесть-девять процентов.