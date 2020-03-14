За мгновение до взрыва: полицейский спас водителя горящего авто

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Свердловской области полицейский, рискуя жизнью, вытащил человека из горящей машины.

В конце февраля на 11-м километре автодороги Верхняя Тура — Красноуральск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель "Пежо" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Джили-Атлас". За рулем второй машины находился старший инспектор подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области майор внутренней службы Денис Гудимов.

После столкновения автомобиль "Пежо" загорелся. Его водитель самостоятельно покинуть горящую машину не смог, так как находился в шоковом состоянии.

Денис Гудимов, выбравшись из своего авто, подбежал к горящему "Пежо". Полицейский вытащил водителя из салона, сбил огонь на его одежде подручными средствами и оттащил подальше от пылающей иномарки. Через мгновенье бензобак взорвался, автомобиль полностью сгорел.

Заметив огонь, рядом с местом ДТП стали останавливаться другие автомобилисты. Они вызвали специалистов экстренных служб, которые отвезли обоих водителей в больницу.

У Дениса Гудимова врачи диагностировали термические ожоги пальцев руки и многочисленные ушибы, у второго пострадавшего — серьезные ожоги поверхности тела и переломы.