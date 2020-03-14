Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T08:12+0300
https://ria.ru/20200314/1568574896.html
Кто оплатит лечение россиян за границей от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568577229_0:134:3237:1955_1036x0_80_0_0_161a09d508c525a41ea3e43aa9c0e3d9.jpg
РИА Новости

Кто оплатит лечение россиян за границей от коронавируса

08:00 14.03.2020 (обновлено: 08:12 14.03.2020)
84
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoГоспиталь в итальянском городе Брешиа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА,14 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Заболевших коронавирусом все больше, везде объявляют карантин и закрывают границы. За рубежом постоянно находятся десятки тысяч россиян — с видом на жительство, студенческими или рабочими визами. И если у нас сделать тест на Covid-19 и пройти терапию можно бесплатно, то в других странах это обходится недешево.

Европейский опыт

Пока среди россиян в Италии зараженных не выявляли, но следует быть готовыми ко всему. Оксана Смирнова тут с 2014 года, у нее вид на жительство, полученный по семейным обстоятельствам. Она обосновалась в городке Кастелли-Калепьо провинции Бергамо (Ломбардия). Есть медицинская страховка — такая же, как у итальянцев. По ней в государственных клиниках обслуживают бесплатно.
"Но сейчас в больницах не хватает персонала. Если кто-то сунется без явных симптомов болезни, сдать тест на коронавирус не удастся. Лечат тяжелых, и заниматься пациентами всего лишь "с подозрением" никто не будет. И неважно, идет речь об итальянце или иностранце", — объясняет Оксана. Впрочем, по ее словам, все прекрасно понимают ситуацию и относятся к врачам и медсестрам, которые проводят на смене по 12-14 часов, как к национальным героям.
"Здравомыслящему человеку сегодня даже не придет в голову явиться в больницу "просто так", для самоуспокоения — и напрягать медперсонал. Не говоря уже о том, что с понедельника нам запрещено покидать дома без серьезной и документально подтвержденной необходимости, — продолжает она. — Сейчас так: если температура выше 37,5 и сухой кашель, надо позвонить лечащему врачу. Тот по телефону объяснит, что делать. И только когда человеку совсем плохо, он задыхается, следует вызвать скорую помощь. Больного госпитализируют и возьмут анализ на коронавирус. Самому идти в медучреждение строго запрещено".
© Фото : Зайнаб Мухаммад-ДостСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Другая собеседница РИА Новости, Сайера Исмаилова из Рима, подчеркивает, что тесты на коронавирус делают только государственные медицинские учреждения. Ходят слухи, что частники предлагают эту услугу за 300-400 евро, но по телевидению и радио призывают им не верить.
В Германии, как и в Италии, все поликлиники закрыты. Заболевший звонит врачу, и тот говорит, куда и в какое время прийти, чтобы сдать анализы. Нужна медстраховка. Достаточно даже самой простой — такой, какую оформил студент Дмитрий Еремин. Он говорит, что даже если диагноз не подтвердился, но у человека простуда, его заставляют отсиживаться дома. При положительном тесте тут же забирают в больницу.
© Фото : Зайнаб Мухаммад-ДостСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Во Франции решение о тесте принимают врачи скорой. В день делают около тысячи проверок, каждая обходится в 54 евро. В Министерстве здравоохранения пообещали возместить 60 процентов. Лаборатории есть в 70 городах. Мазок берут на дому медики в защитных костюмах, а затем отвозят на исследование. Результаты сообщит врач.
Студентка Парижского университета Вероника рассказала, что страховка покрывает 70-80 процентов стоимости визита к врачу. Правда, оформить ее не так просто, нужно собрать кучу документов. Вероника ждет одобрения страховой компании уже два месяца. "Попасть к доктору нелегко, у них прием расписан на месяц вперед. Можно пойти к терапевту и так, за 30-40 евро, но тогда платишь из своего кармана", — уточняет она.
"Если резко поднялась температура, надо звонить в скорую по номеру 15, они расспросят о симптомах. Сочтут их опасными — скорая приедет бесплатно", — добавляет Вероника.
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСотрудники социальной службы доставляют продукты пожилым людям для предотвращения распространения инфекции
Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Сотрудники социальной службы доставляют продукты пожилым людям для предотвращения распространения инфекции

Британия и Соединенные Штаты

Граждане Великобритании и официально трудоустроенные иностранцы, студенты по обмену — все имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. То есть у нерезидентов должен быть определенный визовый статус.
У туристов такого статуса нет, им нужна страховка. Если страховка не покрывает такой экстраординарный случай, как коронавирус, за тест пришлют счет.
Процедура следующая: заболевший звонит по номеру 1111, описывает самочувствие, а медсотрудник дает свои рекомендации. Если дело плохо, направляет на тест.
"Но вообще британцы после Brexit готовы ко всему. И, как шутят многие, коронавирус — это просто еще один затяжной процесс, схожий с выходом из ЕС. Все эти кризисы вырабатывают иммунитет, — говорит Ольга из Лондона. — Я обратила внимание, что в магазинах несколько дней не хватало туалетной бумаги. То есть люди все же нервничают".
© REUTERS / Simon DawsonЧеловек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
В Соединенных Штатах многое зависит от стоимости страховки: чем дороже, тем больше медицинских услуг. С подозрением на коронавирус звонят по 911.
"Что касается стоимости теста, то единого понимания тут пока нет. В соцсетях это обсуждают. Но многие активисты и политики настаивают на том, что тест должен быть бесплатным, — говорит Рафаэль Саттаров из Нью-Йорка. — Крупные компании готовы выделить на это средства".

Восточная Европа

В Эстонии тест на коронавирус сделают и без предписания врача, в одном из таллинских медицинских центров это обойдется в 81 евро. Дарья из Владивостока сейчас учится в Таллине. По ее словам, иностранцам там оформляют специальную страховку. Визит к врачу сначала нужно оплатить самостоятельно, а затем деньги возвращают — в течение нескольких недель.
"Для русскоязычных в Эстонии вообще проблем нет, вся информация на официальном сайте Министерства здравоохранения дублируется на русском", — говорит она. Уезжать из страны не хочет. "Что такого случилось? Ну, пандемия, понятно, но если я пересеку границу, меня что, это защитит? — рассуждает девушка. — Посижу в Эстонии, где бы я ни находилась, риск есть".
У Ирины в Варшаве рабочая виза. Ее государственная страховка покрывает все расходы на анализы и терапию. "Меня больше беспокоит не медицина, а всеобщая паника, — признается она. — Детские сады и кружки закрыты, многие сидят на карантине, даже исповедальные кабинки в церквях заклеены полиэтиленом. В магазинах — шаром покати. Муж вчера смог купить только ящик яблок и тушку курицы. На выходных попробуем закупиться продуктами впрок".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве

Азиатский опыт

Как ни удивительно, но в Китае никто из россиян не заразился. Для иностранцев действуют горячие линии, где на родном языке спросят о симптомах и подскажут, как действовать. Если владеешь китайским, можно позвонить в скорую по номеру 120.
По некоторым данным, цена теста на коронавирус в Китае — около 370 юаней (порядка 53 долларов). Так, в городе Шэньчжэнь все лечение пожилому человеку обошлось бы примерно в 23 тысячи юаней, молодому — около 5,6 тысячи. При этом многие расходы государство берет на себя — в частности, дорогостоящую искусственную вентиляцию легких.
У иностранных студентов в Китае, как правило, есть медстраховка. Однако действует она в разных регионах по-разному. В некоторых университетах Шанхая сперва надо потратить собственные деньги на врача и анализы, а затем подать чеки на возмещение стоимости. Иногда страховая компания сразу покрывает расходы больного, рассказали РИА Новости учащиеся китайских вузов в городе Харбине.
© REUTERS / Tyrone SiuПассажиры метро в Гонконге, Китай
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Россиянин Илья преподает детям английский. Во время эпидемии он находился в Пекине. Страховки у него нет. Тем не менее, по его словам, попасть к врачу при необходимости — не проблема. "Талон в любую поликлинику можно взять в интернете. Запись к терапевту обойдется в 60 юаней", — уточнил он.
В Южной Корее тест стоит 160 тысяч вон (около 130 долларов). Но в определенных обстоятельствах все сделают бесплатно, вне зависимости от гражданства, страховки и последующего результата.
Среди обязательных условий — температура выше 37,5, кашель, затрудненное дыхание и т. п. в течение 14 дней после посещения Китая и других государств с "локальной передачей" новой коронавирусной инфекции (то есть люди заражаются уже внутри страны, а не только за рубежом). России в этом списке пока нет.
Но бесплатен исключительно сам тест на Covid-19. Россиянам, направляющимся в Южную Корею с краткосрочным визитом, настоятельно рекомендуют приобретать полисы страхования выезжающих за рубеж, поскольку медицинские услуги там очень недешевые. Впрочем, это касается всех стран — о страховке обязательно надо позаботиться заранее.
000000
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19ПольшаФранцияЮжная КореяЭстонияКитайИталияСШАВ мире
Рекомендуем
Нефтяные станки-качалки на месторождении сланцевой нефти Монтерей в США
Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Стало ясно, кто содержит Украину и на какие деньги
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Наталья на прогулке с тройней
"А вы бы смогли убить сразу троих?" Большая драма многодетной семьи
Табличка из Назарета
"Табличка из Назарета": ученые ищут ответ на главный вопрос Библии
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Продукты, лекарства, жилье: что подорожает из-за обвала рубля
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России
"Наверху неспокойно": репортаж из "мозгового центра" Космических войск
Ночной храп
"Как защита от нового коронавируса". Ученый рассказал о пользе сна
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Как кандидат в президенты США от демократов стал порядочным человеком
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Застрявших на границе Италии и Словении украинцев вернут спецбортом
Американские флаги в Вашингтоне
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Колумбия
Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
05:25Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Лента новостейМолния