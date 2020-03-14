Кто оплатит лечение россиян за границей от коронавируса

МОСКВА,14 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Заболевших коронавирусом все больше, везде объявляют карантин и закрывают границы. За рубежом постоянно находятся десятки тысяч россиян — с видом на жительство, студенческими или рабочими визами. И если у нас сделать тест на Covid-19 и пройти терапию можно бесплатно, то в других странах это обходится недешево.

Европейский опыт

Пока среди россиян в Италии зараженных не выявляли, но следует быть готовыми ко всему. Оксана Смирнова тут с 2014 года, у нее вид на жительство, полученный по семейным обстоятельствам. Она обосновалась в городке Кастелли-Калепьо провинции Бергамо (Ломбардия). Есть медицинская страховка — такая же, как у итальянцев. По ней в государственных клиниках обслуживают бесплатно.

"Но сейчас в больницах не хватает персонала. Если кто-то сунется без явных симптомов болезни, сдать тест на коронавирус не удастся. Лечат тяжелых, и заниматься пациентами всего лишь "с подозрением" никто не будет. И неважно, идет речь об итальянце или иностранце", — объясняет Оксана. Впрочем, по ее словам, все прекрасно понимают ситуацию и относятся к врачам и медсестрам, которые проводят на смене по 12-14 часов, как к национальным героям.

"Здравомыслящему человеку сегодня даже не придет в голову явиться в больницу "просто так", для самоуспокоения — и напрягать медперсонал. Не говоря уже о том, что с понедельника нам запрещено покидать дома без серьезной и документально подтвержденной необходимости, — продолжает она. — Сейчас так: если температура выше 37,5 и сухой кашель, надо позвонить лечащему врачу. Тот по телефону объяснит, что делать. И только когда человеку совсем плохо, он задыхается, следует вызвать скорую помощь. Больного госпитализируют и возьмут анализ на коронавирус. Самому идти в медучреждение строго запрещено".

© Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост Ситуация в Италии в связи с коронавирусом © Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

Другая собеседница РИА Новости, Сайера Исмаилова из Рима, подчеркивает, что тесты на коронавирус делают только государственные медицинские учреждения. Ходят слухи, что частники предлагают эту услугу за 300-400 евро, но по телевидению и радио призывают им не верить.

В Германии, как и в Италии, все поликлиники закрыты. Заболевший звонит врачу, и тот говорит, куда и в какое время прийти, чтобы сдать анализы. Нужна медстраховка. Достаточно даже самой простой — такой, какую оформил студент Дмитрий Еремин. Он говорит, что даже если диагноз не подтвердился, но у человека простуда, его заставляют отсиживаться дома. При положительном тесте тут же забирают в больницу.

© Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост Ситуация в Италии в связи с коронавирусом © Фото : Зайнаб Мухаммад-Дост Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

Во Франции решение о тесте принимают врачи скорой. В день делают около тысячи проверок, каждая обходится в 54 евро. В Министерстве здравоохранения пообещали возместить 60 процентов. Лаборатории есть в 70 городах. Мазок берут на дому медики в защитных костюмах, а затем отвозят на исследование. Результаты сообщит врач.

Студентка Парижского университета Вероника рассказала, что страховка покрывает 70-80 процентов стоимости визита к врачу. Правда, оформить ее не так просто, нужно собрать кучу документов. Вероника ждет одобрения страховой компании уже два месяца. "Попасть к доктору нелегко, у них прием расписан на месяц вперед. Можно пойти к терапевту и так, за 30-40 евро, но тогда платишь из своего кармана", — уточняет она.

"Если резко поднялась температура, надо звонить в скорую по номеру 15, они расспросят о симптомах. Сочтут их опасными — скорая приедет бесплатно", — добавляет Вероника.

Британия и Соединенные Штаты

Граждане Великобритании и официально трудоустроенные иностранцы, студенты по обмену — все имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. То есть у нерезидентов должен быть определенный визовый статус.

У туристов такого статуса нет, им нужна страховка. Если страховка не покрывает такой экстраординарный случай, как коронавирус, за тест пришлют счет.

Процедура следующая: заболевший звонит по номеру 1111, описывает самочувствие, а медсотрудник дает свои рекомендации. Если дело плохо, направляет на тест.

"Но вообще британцы после Brexit готовы ко всему. И, как шутят многие, коронавирус — это просто еще один затяжной процесс, схожий с выходом из ЕС. Все эти кризисы вырабатывают иммунитет, — говорит Ольга из Лондона. — Я обратила внимание, что в магазинах несколько дней не хватало туалетной бумаги. То есть люди все же нервничают".

© REUTERS / Simon Dawson Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания © REUTERS / Simon Dawson Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания

В Соединенных Штатах многое зависит от стоимости страховки: чем дороже, тем больше медицинских услуг. С подозрением на коронавирус звонят по 911.

"Что касается стоимости теста, то единого понимания тут пока нет. В соцсетях это обсуждают. Но многие активисты и политики настаивают на том, что тест должен быть бесплатным, — говорит Рафаэль Саттаров из Нью-Йорка. — Крупные компании готовы выделить на это средства".

Восточная Европа

В Эстонии тест на коронавирус сделают и без предписания врача, в одном из таллинских медицинских центров это обойдется в 81 евро. Дарья из Владивостока сейчас учится в Таллине. По ее словам, иностранцам там оформляют специальную страховку. Визит к врачу сначала нужно оплатить самостоятельно, а затем деньги возвращают — в течение нескольких недель.

"Для русскоязычных в Эстонии вообще проблем нет, вся информация на официальном сайте Министерства здравоохранения дублируется на русском", — говорит она. Уезжать из страны не хочет. "Что такого случилось? Ну, пандемия, понятно, но если я пересеку границу, меня что, это защитит? — рассуждает девушка. — Посижу в Эстонии, где бы я ни находилась, риск есть".

У Ирины в Варшаве рабочая виза. Ее государственная страховка покрывает все расходы на анализы и терапию. "Меня больше беспокоит не медицина, а всеобщая паника, — признается она. — Детские сады и кружки закрыты, многие сидят на карантине, даже исповедальные кабинки в церквях заклеены полиэтиленом. В магазинах — шаром покати. Муж вчера смог купить только ящик яблок и тушку курицы. На выходных попробуем закупиться продуктами впрок".

Азиатский опыт

Как ни удивительно, но в Китае никто из россиян не заразился. Для иностранцев действуют горячие линии, где на родном языке спросят о симптомах и подскажут, как действовать. Если владеешь китайским, можно позвонить в скорую по номеру 120.

По некоторым данным, цена теста на коронавирус в Китае — около 370 юаней (порядка 53 долларов). Так, в городе Шэньчжэнь все лечение пожилому человеку обошлось бы примерно в 23 тысячи юаней, молодому — около 5,6 тысячи. При этом многие расходы государство берет на себя — в частности, дорогостоящую искусственную вентиляцию легких.

У иностранных студентов в Китае, как правило, есть медстраховка. Однако действует она в разных регионах по-разному. В некоторых университетах Шанхая сперва надо потратить собственные деньги на врача и анализы, а затем подать чеки на возмещение стоимости. Иногда страховая компания сразу покрывает расходы больного, рассказали РИА Новости учащиеся китайских вузов в городе Харбине

Россиянин Илья преподает детям английский. Во время эпидемии он находился в Пекине . Страховки у него нет. Тем не менее, по его словам, попасть к врачу при необходимости — не проблема. "Талон в любую поликлинику можно взять в интернете. Запись к терапевту обойдется в 60 юаней", — уточнил он.

Южной Корее тест стоит 160 тысяч вон (около 130 долларов). Но в определенных обстоятельствах все сделают бесплатно, вне зависимости от гражданства, страховки и последующего результата.

Среди обязательных условий — температура выше 37,5, кашель, затрудненное дыхание и т. п. в течение 14 дней после посещения Китая и других государств с "локальной передачей" новой коронавирусной инфекции (то есть люди заражаются уже внутри страны, а не только за рубежом). России в этом списке пока нет.