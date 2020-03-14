Выяснилось, где в России живут самые легкие на подъем путешественники

Девушка на паспортном контроле в аэропорту

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россияне в целом не склонны к тщательному планированию поездок, более половины клиентов туристического поисковика покупают авиабилеты за пару дней до вылета, сообщает Aviasales.

Изучив историю бронирований за 2019 год, аналитики метапоисковика выяснили: 62 процента билетов на рейсы из Казани были куплены максимум за три дня до вылета. На втором месте расположились пассажиры из Москвы (61 процент срочных бронирований). На третьем — жители Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — на их долю приходится 58 процентов.

Четвертое место разделили путешественники из Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Владивостока — 57 процентов покупок авиабилетов в этих городах можно назвать спонтанными.

Следом идут пассажиры, спешно вылетающие из Новосибирска (55 процентов бронирований за пару дней до вылета).

Только 23 процента клиентов сервиса покупают билеты примерно за неделю до поездки.