Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир

Напомним, что в прошлый раз, в конце 2014 года, буровые "посыпались" очень быстро, практически моментально после падения цен на нефть, но добыча потом даже росла — еще полгода. Каковы причины инерции и возможны ли отличия от ситуации пятилетней давности?
Однако здесь нужно понимать и то, что "пузырь" и безрассудное бурение остались в прошлом, сейчас добыча нефти для сланцевых компаний — это деятельность, которая приносила при ценах на нефть даже в 50 долларов вполне ощутимый доход. И долги, и дивиденды выплачивались из этого дохода. Если же прекратить сразу все бурение, чтобы минимизировать капитальные расходы, денежный поток начнет иссякать по мере быстрого снижения производительности оставшихся скважин.
Как и всегда, неопределенность в секторе высока. На одной стороне — риск банкротств и направление всех денег в погашение задолженностей, что означает резкий спад добычи: лучший для нас вариант. На другой стороне — возможная господдержка с рефинансированием долга и перспектива использования незаконченных скважин для поддержания денежного потока, что, соответственно, выльется в более слабое падение добычи.