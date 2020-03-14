Cirque du Soleil в Москве: опасные трюки, водное шоу и русские качели

"Это шоу навеяно воспоминаниями о Мексике. Многие его создатели подолгу жили в этой стране, знают ее легенды, традиции", — рассказывает арт-директор Патрисия Рюэль.
Спектакль очень красивый, поэтичный. Автор фантастической сценографии — Эухенио Кабальеро. Он был одним из постановщиков фильма "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо. А за декорации "Лабиринта Фавна" (режиссер Гильермо Дель Торо) получил "Оскар".
Это Кабальеро придумал поставить на заднике сцены огромный диск, символизирующий Солнце или Луну. Он вращается на 360 градусов в любую сторону, подсвечивается разными цветами, удаляется и приближается к зрителям, создавая абсолютно разные пейзажи.
"Это шоу навеяно воспоминаниями о Мексике. Многие его создатели подолгу жили в этой стране, знают ее легенды, традиции", — рассказывает арт-директор Патрисия Рюэль.
Спектакль очень красивый, поэтичный. Автор фантастической сценографии — Эухенио Кабальеро. Он был одним из постановщиков фильма "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо. А за декорации "Лабиринта Фавна" (режиссер Гильермо Дель Торо) получил "Оскар".
Это Кабальеро придумал поставить на заднике сцены огромный диск, символизирующий Солнце или Луну. Он вращается на 360 градусов в любую сторону, подсвечивается разными цветами, удаляется и приближается к зрителям, создавая абсолютно разные пейзажи.
Финци Паска любит помещать героев своих спектаклей в мир на грани жизни и смерти, реальности и небытия. Так было и в его Corteo, которое десять лет назад Cirque du Soleil привозил в Москву, и в Luzia.
История начинается с крушения самолета. Пассажир (клоун Эрик Коллер) выживает (или не выживает, каждый зритель воспримет это по-своему) и попадает в фантастическую страну, музыкой, красками, костюмами похожую на Мексику, но все-таки это не совсем она.
У Эрика удивительная пластика, он напоминает Адриано Челентано в старых итальянских комедиях.
Финци Паска любит помещать героев своих спектаклей в мир на грани жизни и смерти, реальности и небытия. Так было и в его Corteo, которое десять лет назад Cirque du Soleil привозил в Москву, и в Luzia.
История начинается с крушения самолета. Пассажир (клоун Эрик Коллер) выживает (или не выживает, каждый зритель воспримет это по-своему) и попадает в фантастическую страну, музыкой, красками, костюмами похожую на Мексику, но все-таки это не совсем она.
У Эрика удивительная пластика, он напоминает Адриано Челентано в старых итальянских комедиях.
"Я в этом шоу четыре года. И до сих пор сердце замирает в прологе, когда, как солнце на закате, загорается диск, на его фоне появляется серебристая лошадь — в Мексике символ бурлящей силы, стремительно проносится девушка-бабочка", — признается Рюэль.
"Я в этом шоу четыре года. И до сих пор сердце замирает в прологе, когда, как солнце на закате, загорается диск, на его фоне появляется серебристая лошадь — в Мексике символ бурлящей силы, стремительно проносится девушка-бабочка", — признается Рюэль.
Первый же номер спектакля "Прыжки через обручи" — очень сильный. Такой сгодился бы и для мощного финала. Его необычность в том, что акробаты двигаются не по статичной сцене, а по беговой дорожке и на большой скорости пролетают сквозь кольца.
"Это сильно усложняет трюки. К тому же мы все в костюмах колибри, с объемными крыльями, длинными клювами, которые мешают", — рассказывает Нельсон Смайлз.
Первый же номер спектакля "Прыжки через обручи" — очень сильный. Такой сгодился бы и для мощного финала. Его необычность в том, что акробаты двигаются не по статичной сцене, а по беговой дорожке и на большой скорости пролетают сквозь кольца.
"Это сильно усложняет трюки. К тому же мы все в костюмах колибри, с объемными крыльями, длинными клювами, которые мешают", — рассказывает Нельсон Смайлз.
Уже в совершенно в ином темпе и на других эмоциях — более чувственных — построено "Адажио". Четверка акробатов-вольтижеров танцует в окутанном дымом дансинге, который напоминает мексиканский салун.
Кстати, хореограф по акробатике в Luzia Дебора Браун работала над клипами Aerosmith и мировым туром Мадонны Drowned.
Уже в совершенно в ином темпе и на других эмоциях — более чувственных — построено "Адажио". Четверка акробатов-вольтижеров танцует в окутанном дымом дансинге, который напоминает мексиканский салун.
Кстати, хореограф по акробатике в Luzia Дебора Браун работала над клипами Aerosmith и мировым туром Мадонны Drowned.
А в этой сцене впечатляет сочетание цветов. На фоне вздымающихся синих волн перед красотками в полосатых купальниках спасатель в ярко-красном костюме показывает рискованные трюки.
А в этой сцене впечатляет сочетание цветов. На фоне вздымающихся синих волн перед красотками в полосатых купальниках спасатель в ярко-красном костюме показывает рискованные трюки.
Эквилибрист на опорах Уго Ляфоле одновременно смешит зрителей — принимает забавные позы, подмигивает, поигрывает мышцами — и демонстрирует невероятную ловкость на опасной высоте.
Эквилибрист на опорах Уго Ляфоле одновременно смешит зрителей — принимает забавные позы, подмигивает, поигрывает мышцами — и демонстрирует невероятную ловкость на опасной высоте.
В шоу — только живая музыка. Мексиканка Майо Корнехо поет на испанском.
Она появляется в разных нарядах. Самый впечатляющий — платье, на юбке которого благодаря спрятанным датчикам распускаются цветы.
Майо нажимает на кнопку, причем для каждого бутона она своя, и подол оживает. Костюм тяжелый — девять килограммов.
В шоу — только живая музыка. Мексиканка Майо Корнехо поет на испанском.
Она появляется в разных нарядах. Самый впечатляющий — платье, на юбке которого благодаря спрятанным датчикам распускаются цветы.
Майо нажимает на кнопку, причем для каждого бутона она своя, и подол оживает. Костюм тяжелый — девять килограммов.
А от этого энергичного молодежного номера пройдет любая хандра, а может, даже депрессия. В танце с мячом сочетаются элементы футбола, фристайла, брейк-данса.
Тут звезда — темнокожий Абу Траоре. В прошлом он играл за профессиональный клуб, но из-за травмы колена оставил спорт.
"Такого жанра в наших шоу еще не было. Он пришел в Cirque du Soleil буквально с улицы", — говорит пресс-секретарь шоу Чарли Вагнер.
А от этого энергичного молодежного номера пройдет любая хандра, а может, даже депрессия. В танце с мячом сочетаются элементы футбола, фристайла, брейк-данса.
Тут звезда — темнокожий Абу Траоре. В прошлом он играл за профессиональный клуб, но из-за травмы колена оставил спорт.
"Такого жанра в наших шоу еще не было. Он пришел в Cirque du Soleil буквально с улицы", — говорит пресс-секретарь шоу Чарли Вагнер.
Этот эффектный резной занавес появляется перед антрактом. Он натянут на цилиндр диаметром 30 и высотой 11 метров. Придумал его сценограф Эухенио Кабальеро, художник Хавьер Мартинес Педро нарисовал эскиз, после чего мастера вырезали вручную узоры на ткани.
Этот эффектный резной занавес появляется перед антрактом. Он натянут на цилиндр диаметром 30 и высотой 11 метров. Придумал его сценограф Эухенио Кабальеро, художник Хавьер Мартинес Педро нарисовал эскиз, после чего мастера вырезали вручную узоры на ткани.
В Luzia впервые для гастрольного шоу Cirque du Soleil в таком огромном объеме использует воду. Она дополняет несколько сцен — артисты выступают под дождевой завесой, опускаются в бассейн, спрятанный в центре сцены.
"Перед тем как решиться на это, мы провели целое научное исследование, чтобы понять, какая должна быть подошва у акробатов, чтобы работать на мокрой скользкой поверхности, каким образом изменить некоторые аппараты, чтобы они не скользили. Например, на Колесо Сира пришлось надеть велосипедные шины. Вода фильтруется, ее даже можно пить. А ее температура всегда комфортная для тела", — объясняет Вагнер.
В Luzia впервые для гастрольного шоу Cirque du Soleil в таком огромном объеме использует воду. Она дополняет несколько сцен — артисты выступают под дождевой завесой, опускаются в бассейн, спрятанный в центре сцены.
"Перед тем как решиться на это, мы провели целое научное исследование, чтобы понять, какая должна быть подошва у акробатов, чтобы работать на мокрой скользкой поверхности, каким образом изменить некоторые аппараты, чтобы они не скользили. Например, на Колесо Сира пришлось надеть велосипедные шины. Вода фильтруется, ее даже можно пить. А ее температура всегда комфортная для тела", — объясняет Вагнер.
Над сценой находится ферма с определенным количеством ячеек, из которых в нужный момент подается вода. Причем пиксельные дырочки запрограммированы так, что могут открываться в определенном порядке. В результате получаются водяные изображения причудливых фигур, растений, животных — как на традиционной мексиканской вышивке отоми.
Над сценой находится ферма с определенным количеством ячеек, из которых в нужный момент подается вода. Причем пиксельные дырочки запрограммированы так, что могут открываться в определенном порядке. В результате получаются водяные изображения причудливых фигур, растений, животных — как на традиционной мексиканской вышивке отоми.
Самый романтичный номер шоу — выступление воздушного гимнаста Стивена Брайна.
На ремнях-лианах под струями воды он спускается к бассейну, где встречает свое животное-тотем — ягуара (мексиканские поверья) и приручает его.
Перед каждым выступлением артиста покрывают "татуировками" — водоотталкивающим гримом.
Самый романтичный номер шоу — выступление воздушного гимнаста Стивена Брайна.
На ремнях-лианах под струями воды он спускается к бассейну, где встречает свое животное-тотем — ягуара (мексиканские поверья) и приручает его.
Перед каждым выступлением артиста покрывают "татуировками" — водоотталкивающим гримом.
Девушки несут на подносах горящие свечи, сцена усыпана бархатцами — цветами, которыми в Мексике на День мертвых украшают могилы предков. А затем прожектор высвечивает исполнителя "Танцующего каучука" Алексея Голобородько, которого считают самым гибким человеком в мире.
Если время тренировки застает его в аэропорту, делает растяжку прямо в зале ожидания.
"Не потому, что я должен, просто это мой стиль жизни. Тренировки занимают от трех до пяти часов в день, плюс разминка перед выступлением 40-45 минут", — рассказывает он.
Девушки несут на подносах горящие свечи, сцена усыпана бархатцами — цветами, которыми в Мексике на День мертвых украшают могилы предков. А затем прожектор высвечивает исполнителя "Танцующего каучука" Алексея Голобородько, которого считают самым гибким человеком в мире.
Если время тренировки застает его в аэропорту, делает растяжку прямо в зале ожидания.
"Не потому, что я должен, просто это мой стиль жизни. Тренировки занимают от трех до пяти часов в день, плюс разминка перед выступлением 40-45 минут", — рассказывает он.
И завершающий номер — "Русские качели".
"Зрителям кажется, что мы делаем очень опасные прыжки. На самом деле нас учат падать, группироваться, выходить из непредвиденной ситуации", — говорит его участница Татьяна Юркавец.
Самые сложные — двойные сальто с полутора винтами (акробат крутится вокруг собственной оси) с качелей на качели — исполняет Сергей Черкасов.
И завершающий номер — "Русские качели".
"Зрителям кажется, что мы делаем очень опасные прыжки. На самом деле нас учат падать, группироваться, выходить из непредвиденной ситуации", — говорит его участница Татьяна Юркавец.
Самые сложные — двойные сальто с полутора винтами (акробат крутится вокруг собственной оси) с качелей на качели — исполняет Сергей Черкасов.
В конце спектакля артисты собираются за огромным пиршественным столом, поют и танцуют. Потом внезапно гаснет свет, а когда вновь зажигается — на сцене остается только клоун.
Он оглядывается по сторонам и понимает: все это был сон, мираж, игра воображения.
В конце спектакля артисты собираются за огромным пиршественным столом, поют и танцуют. Потом внезапно гаснет свет, а когда вновь зажигается — на сцене остается только клоун.
Он оглядывается по сторонам и понимает: все это был сон, мираж, игра воображения.