Cirque du Soleil в Москве: опасные трюки, водное шоу и русские качели

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"Это шоу навеяно воспоминаниями о Мексике. Многие его создатели подолгу жили в этой стране, знают ее легенды, традиции", — рассказывает арт-директор Патрисия Рюэль.

Спектакль очень красивый, поэтичный. Автор фантастической сценографии — Эухенио Кабальеро. Он был одним из постановщиков фильма "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо. А за декорации "Лабиринта Фавна" (режиссер Гильермо Дель Торо) получил "Оскар".

Это Кабальеро придумал поставить на заднике сцены огромный диск, символизирующий Солнце или Луну. Он вращается на 360 градусов в любую сторону, подсвечивается разными цветами, удаляется и приближается к зрителям, создавая абсолютно разные пейзажи.