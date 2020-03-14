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Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
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РИА Новости

Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения

06:32 14.03.2020
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© Depositphotos / Ana Blazic PavlovicМужчина умоляет о прощении
Мужчина умоляет о прощении
© Depositphotos / Ana Blazic Pavlovic
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые не любят просить прощения, сообщает Your Tango.
"Те, кто думают, что извинения делают их слабее, ошибаются. — говорит писательница. — Гордость — это хорошее качество, но когда она выходит на первый план, то может помешать вашему личностному росту и негативно повлиять на отношения".
По ее мнению, особенно тяжело просить прощения упрямым Тельцам, так как они ценят свою силу. В большинстве случаев они уверены, что перед ними должны все извиняться.
Люди, рожденные под знаком Водолея, тоже слишком гордые, чтобы признавать ошибки и говорить об этом. В такие моменты они чувствуют себя "вторым сортом" и это им не нравится. Они предпочитают отстраниться от ситуации, пока эмоции не остынут, и каждый не будет готов к деловому разговору. Но и тогда не стоит ждать извинений.
Скорпионы не просят прощения, так как очень чувствительны и ранимы. Поэтому не хотят, чтобы кто-либо воспользовался их открытостью, а потом при случае нанес удар. У рожденных под этим знаком всегда есть способы, чтобы избежать обвинений. Как правило, они устраивают все так, что не сделали ничего плохого. Вина лежит на ком-то еще.
Извиняясь, Рыбы думают, что они плохие и ужасные. И дело не в том, что они не хотят просить прощения. Им тяжело поставить себя в такое беззащитное положение. Для Рыб лучшая защита — оставаться в стороне и надеяться, что все разрешится само собой: никто не пострадает, особенно они.
У Дев завышенные требования. Поэтому им сложно признать даже свои ошибки, не говоря уже о том, чтобы попросить у кого-то прощения. Тем более, если после этого им могут причинить боль или отвергнуть.
Рунные камни и колесо Зодиака
3 марта, 00:12Культура
Названы знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали
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