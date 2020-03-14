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Отмена шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС
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РИА Новости

Отмена шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС

01:20 14.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинАкадемик Андрей Сахаров у трибуны. II Съезд народных депутатов СССР
Академик Андрей Сахаров у трибуны. II Съезд народных депутатов СССР
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) занимала монопольное положение в советском обществе и играла руководящую роль в экономической и социально-политической жизни СССР. Это положение было закреплено в шестой статье Конституции СССР 1977 года, которая гласила: "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР ".
В конце 1980-х годов СССР переживал глубочайший и всеобъемлющий кризис, который наиболее явно проявился в экономической сфере. Углубление экономического кризиса стимулировалось разрастающимся политическим кризисом. КПСС, стержень всей политической системы страны, оказалась недееспособной, утратившей идеологические ориентиры и организационные основы своей деятельности. В политической системе государства уже не было места КПСС как "руководящей и направляющей" силы общества.
Впервые вопрос об отмене идеологической и политической монополии Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) возник весной 1989 года, в дни выборов народных депутатов СССР. Уже тогда многие кандидаты говорили о необходимости перехода к многопартийной системе, о политической демонополизации и отмене шестой статьи Конституции СССР. После выборов выяснилось, что примерно четверть всех депутатов, избранных по округам, была критически настроена по отношению к КПСС. Многие такие депутаты прошли от общественных организаций.
Борьба за отмену или изменение шестой статьи союзной Конституции развернулась уже на I Съезде народных депутатов СССР, который работал с 25 мая по 9 июня 1989 года. В острых прениях на нем сформировалась оппозиционная Межрегиональная депутатская группа (МДГ), в которую вошли 362 народных депутата. Лидер группы Андрей Сахаров предложил принять "Декрет о власти", в котором, в частности, говорилось об отмене шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, но большинство депутатов отказались его обсуждать. По словам очевидцев, отмена шестой статьи основного закона страны почти не обсуждалась даже в кулуарах съезда.
Несмотря на то, что МДГ не смогла провести свои требования на съезде, ее авторитет вырос, и она превратилась в штаб демократической оппозиции. Сахаров, став одним из сопредседателей МДГ, настоял на том, чтобы включить требование отмены шестой статьи в программные документы группы.
Постепенно идея об отмене шестой статьи Конституции стало завоевывать общественное мнение. Сначала начали появляться отдельные, редкие выступления наиболее радикальных публицистов и политологов в радикальных ежедневных и еженедельных газетах, потом бастовавшие шахтеры стали к своим экономическим требованиям добавлять требование об изменении или отмене шестой статьи.
На сессии Верховного Совета, когда обсуждалась повестка дня II съезда народных депутатов, по предложению МДГ был поставлен вопрос о включении в нее дискуссии об изменении Конституции и отмене шестой статьи. Но его не включили, так как при голосовании в Верховном Совете не хватило трех голосов.
Перед открытием съезда 12 декабря 1989 года Межрегиональная депутатская группа обратилась с призывом к всеобщей политической забастовке в поддержку требований об отмене шестой статьи.
На первом утреннем заседании съезда выступил Андрей Сахаров с предложением включить в повестку дня вопрос о шестой статьи Конституции. Но оно, вызвав бурную полемику, все же не получило одобрения большинства депутатов.
После съезда вопрос об отмене шестой статьи Конституции практически постоянно присутствовал в ходе всех дебатов на партийных форумах.
4 февраля 1990 года в Москве прошли массовые митинги, на улицы столицы вышло 300 тысяч человек. Главным лозунгом акции стало требование отменить шестую статью Конституции СССР.
5 февраля 1990 года начал работать пленум ЦК КПСС, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил о необходимости введения поста президента СССР с одновременной отменой шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и установлении многопартийной системы. 7 февраля пленум ЦК КПСС проголосовал за отмену шестой статьи.
На III Внеочередном съезде народных депутатов, работавшем 12-15 марта 1990 года, сама КПСС, согласно решению состоявшегося накануне пленума ЦК КПСС, внесла "в порядке законодательной инициативы" проект "Закона СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам политической системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР)". Отмена шестой статьи находилась в одном пакете с другим изменением – введением поста президента. На съезде не было сколько-нибудь серьезной дискуссии по этому вопросу, хотя не все депутаты согласились с этими поправками. На нем отмену шестой статьи стали называть "поправкой депутата Сахарова".
14 марта 1990 года был принят закон "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР". Документом вводился пост президента СССР, упразднялась норма статьи 6 Конституции о КПСС как ядре политической системы; вводилось положение о многопартийности, из преамбулы изымались слова о возросшей руководящей роли компартии.
Статья шестая Конституции была изложена в следующей редакции: "Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами".
Решения III Съезда создавали правовую основу для создания полноценной многопартийной системы, ориентируя будущие партии на работу с избирателями и парламентскую деятельность.
Принятые поправки в Конституцию означали легализацию тех зачатков многопартийности, которые уже с конца 1985 года начали стихийно возникать в виде так называемых альтернативных общественных движений, народных фронтов и иных неформальных объединений. Следующей вехой на пути правового признания многопартийности стало принятие в октябре 1990 года закона СССР "Об общественных объединениях", определившего основные правовые параметры создания и деятельности политических партий и придавшего дополнительный импульс процессам их формирования и развития.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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