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75 лет Великой Победы
2020-03-14T11:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568423535.html
Алина Загитова: у прадеда было много наград и орденов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568405235_2:0:1920:1079_1036x0_80_0_0_83fcdf6f85c7ca0f9b1179fd9feb2c6c.png
РИА Новости

Алина Загитова: у прадеда было много наград и орденов

11:00 14.03.2020
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Фигуристка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей", Алина Загитова рассказала историю прадеда в рамках акции "А ты чей правнук?".
"У меня воевал прадед Миркасим Амирзагитович, его призвали в армию в августе 1941 года. Он воевал в строю 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии, имел множество ранений, но также много наград и орденов" – говорит фигуристка в видеоролике, посвященном конкурсу.
Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.
Сергей Безруков в ролике конкурса Правнуки Победителей
10 марта, 11:3275 лет Великой Победы
Сергей Безруков принял участие в промо конкурса "Правнуки победителей"
"Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.
По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.
800000
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алина ЗагитоваАлексей Савицкий
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