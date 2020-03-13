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Число умерших от коронавируса в штате Вашингтон выросло до 37
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в штате Вашингтон выросло до 37

23:55 13.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в штате Вашингтон возросло до 37, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Джей Инзли.
Ранее сообщалось о 31 погибшем. Большая часть из них принадлежала к пациентам дома престарелых.
Также губернатор сообщил, что все общеобразовательные школы штата закроются во вторник. Ранее были закрыты школы трех округов Сиэтла и окрестностей.
Кроме того, запрет гражданам собираться больше чем по 250 человек, ранее объявленный для Сиэтла, будет распространен на территорию всего штата.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВашингтон (штат)СШАВ мире
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