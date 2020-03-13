ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь авиакомпаниям и круизным компаниям в связи с пандемией коронавируса, которая причинила им большие убытки.
Трампа спросили, собирается ли он организовать "спасение" круизных компаний, президент ответил, что он этого не предлагал, но помочь придется.
"Это очень важная индустрия, и мы будем помогать, мы также будем помогать авиаиндустрии, нам придется это сделать", - сказал Трамп журналистам.
Он не сообщил о каких-либо конкретных мерах.
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