Трамп заявил о готовности помочь авиакомпаниям и круизным компаниям

Трампа спросили, собирается ли он организовать "спасение" круизных компаний, президент ответил, что он этого не предлагал, но помочь придется.

"Это очень важная индустрия, и мы будем помогать, мы также будем помогать авиаиндустрии, нам придется это сделать", - сказал Трамп журналистам.