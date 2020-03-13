В московских школах при посольствах ввели двухнедельные каникулы

Ранее в СМИ появилась информация, что департамент образования Москвы предписал негосударственным образовательным организациям объявить с 16 марта двухнедельные каникулы или перевести учащихся на дистанционное обучение.

"В связи с обращениями москвичей в социальных сетях разъясняем порядок карантина, предполагаемый указом руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины. Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", - разъяснили в штабе.

В свою очередь столичный департамент образования пояснил, что предписания о каникулах направили в 10 школ.

"Департамент образования и науки города Москвы выступает с официальным разъяснением. Сегодня за подписью руководителя департамента было направлено письмо в 10 образовательных учреждений при посольствах иностранных государств, которые расположены в городе Москве. Указанные письма не размещались на официальных ресурсах департамента и не касаются никаких других образовательных организаций", - сообщили в департаменте.