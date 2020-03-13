Бразилия запретила морские круизы из-за коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мар - РИА Новости. Власти Бразилии решили запретить морские круизы на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Вандерсон де Оливейра.
"По поводу круизов... Пока продолжается эпидемия, туристические круизы будут остановлены", - сказал он.
Бразилия является популярной страной для морских путешествий. В ее водах проходит не один десяток круизных лайнеров.
В настоящее время число заболевших коронавирусом в стране выросло до 98.
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