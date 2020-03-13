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2020-03-13T23:48+0300
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Саратовские власти объяснили дефицит медицинских масок в аптеках
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РИА Новости

Саратовские власти объяснили дефицит медицинских масок в аптеках

22:47 13.03.2020 (обновлено: 23:48 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОбъявление об отсутствии в продаже медицинских масок в аптеке
Объявление об отсутствии в продаже медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дефицит медицинских масок в аптеках Саратовской области связан с тем, что их запасы скупили "предприимчивые дельцы" и отправили в неблагополучные по коронавирусу страны, теперь в этом будут разбираться правоохранители, заявил заместитель председателя правительства региона Сергей Наумов.
Наумов в пятницу провел совещание с представителями аптечных сетей и профильных органов власти по вопросу обеспеченности медицинскими средствами профилактики вирусных инфекций.
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"Вопрос доступности, например, масок в аптеках в последний десяток лет был решен абсолютно эффективно - запасов ежегодно хватало даже в периоды относительно высокой заболеваемости. Сегодня ситуация сложилась так, что запасы средств индивидуальной защиты были скуплены предприимчивыми дельцами и отправлены в неблагополучные по коронавирусу страны. Кто пытался нажиться на теме, без преувеличения, национального значения, будут разбираться правоохранители", - процитировал РИА Новости слова Наумова представитель министерства информации и печати области.
Собеседница агентства со ссылкой на представителей бизнес-сообщества отметила, что сейчас все производители и поставщики направили основные объемы поставок в учреждения здравоохранения, в основном в другие регионы, поэтому в свободную продажу маски пока не поступают и по прогнозам поступят не ранее чем через 10 дней.
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И.о. министра здравоохранения области Станислав Шувалов заявил, что в медучреждениях региона сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции минимум на полтора месяца, поэтому сегодня основной вопрос в наполнении этой продукцией прилавков аптек и торговых сетей.
"Особо отмечу, что медики настоятельно рекомендуют не сужать тему профилактики ОРВИ только до ношения одноразовых масок. Это не единственный, да и не самый эффективный метод. Нужно обратить внимание, в первую очередь, на элементарную гигиену, а также избегать мест массового скопления людей в закрытых пространствах", - привела слова Шувалова собеседница агентства.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. Ранее пресс-служба минздрава области сообщила об ажиотажном спросе на медицинские маски и противовирусные препараты, отмечая, что в больницах и поликлиниках области есть достаточный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. В территориальном органе Росздравнадзора по региону позднее заявили, что медицинских масок в аптеках области недостаточно, но сами организации заявляют об отсутствии ажиотажного спроса на эти изделия.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСергей НаумовКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Саратовская областьОбщество
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