Саратовские власти объяснили дефицит медицинских масок в аптеках

САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дефицит медицинских масок в аптеках Дефицит медицинских масок в аптеках Саратовской области связан с тем, что их запасы скупили "предприимчивые дельцы" и отправили в неблагополучные по коронавирусу страны, теперь в этом будут разбираться правоохранители, заявил заместитель председателя правительства региона Сергей Наумов

Наумов в пятницу провел совещание с представителями аптечных сетей и профильных органов власти по вопросу обеспеченности медицинскими средствами профилактики вирусных инфекций.

"Вопрос доступности, например, масок в аптеках в последний десяток лет был решен абсолютно эффективно - запасов ежегодно хватало даже в периоды относительно высокой заболеваемости. Сегодня ситуация сложилась так, что запасы средств индивидуальной защиты были скуплены предприимчивыми дельцами и отправлены в неблагополучные по коронавирусу страны. Кто пытался нажиться на теме, без преувеличения, национального значения, будут разбираться правоохранители", - процитировал РИА Новости слова Наумова представитель министерства информации и печати области.

Собеседница агентства со ссылкой на представителей бизнес-сообщества отметила, что сейчас все производители и поставщики направили основные объемы поставок в учреждения здравоохранения, в основном в другие регионы, поэтому в свободную продажу маски пока не поступают и по прогнозам поступят не ранее чем через 10 дней.

И.о. министра здравоохранения области Станислав Шувалов заявил, что в медучреждениях региона сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции минимум на полтора месяца, поэтому сегодня основной вопрос в наполнении этой продукцией прилавков аптек и торговых сетей.

"Особо отмечу, что медики настоятельно рекомендуют не сужать тему профилактики ОРВИ только до ношения одноразовых масок. Это не единственный, да и не самый эффективный метод. Нужно обратить внимание, в первую очередь, на элементарную гигиену, а также избегать мест массового скопления людей в закрытых пространствах", - привела слова Шувалова собеседница агентства.