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Британский парламент ограничит доступ посетителей из-за коронавируса
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РИА Новости

Британский парламент ограничит доступ посетителей из-за коронавируса

23:46 13.03.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент с понедельника сократит доступ посетителей в комплекс парламентских зданий и введет ограничения на зарубежные поездки членов обеих палат и сотрудников аппарата из-за коронавируса, говорится в совместном заявлении спикеров палаты общин и палаты лордов.
"Для сохранения работоспособности парламента мы обязаны ввести оправданные и соразмерные проблеме меры по снижению риска (заражения коронавирусом) для тех, кто работает в комплексе зданий парламента и тех, кто посещает парламент... Мы приняли решение ввести ряд ограничений по зарубежным поездкам и доступу посетителей. Эти меры были разработаны после консультаций с Управлением здравоохранения Англии, они соответствуют политике правительства", - говорится в заявлении.
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При этом спикеры подчеркивают, что парламент остается открытым и продолжит работу в обычном режиме. Сотрудники аппарата могут продолжать работать на своих местах или там, где потребуется. Полностью закрывается доступ в парламент только для части туристов.
"Тем, кто хочет посетить парламентский комплекс только для того, чтобы осмотреть Вестминстер-Холл (сохранившаяся часть средневекового Вестминстерского дворца), доступ будет закрыт", - отмечается в письме.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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