Британский парламент ограничит доступ посетителей из-за коронавируса

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент с понедельника сократит доступ посетителей в комплекс парламентских зданий и введет ограничения на зарубежные поездки членов обеих палат и сотрудников аппарата из-за коронавируса , говорится в совместном заявлении спикеров палаты общин и палаты лордов.

"Для сохранения работоспособности парламента мы обязаны ввести оправданные и соразмерные проблеме меры по снижению риска (заражения коронавирусом) для тех, кто работает в комплексе зданий парламента и тех, кто посещает парламент... Мы приняли решение ввести ряд ограничений по зарубежным поездкам и доступу посетителей. Эти меры были разработаны после консультаций с Управлением здравоохранения Англии, они соответствуют политике правительства", - говорится в заявлении.

При этом спикеры подчеркивают, что парламент остается открытым и продолжит работу в обычном режиме. Сотрудники аппарата могут продолжать работать на своих местах или там, где потребуется. Полностью закрывается доступ в парламент только для части туристов.

"Тем, кто хочет посетить парламентский комплекс только для того, чтобы осмотреть Вестминстер-Холл (сохранившаяся часть средневекового Вестминстерского дворца), доступ будет закрыт", - отмечается в письме.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.