Трамп заявил, что, скорее всего, сделает тест на коронавирус

"Скорее всего", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.