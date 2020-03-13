ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, сделает тест на коронавирус.
"Скорее всего", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп участвовал в переговорах с бразильским президентом, член делегации которого оказался зараженным коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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