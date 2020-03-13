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Каталония объявила об изоляции всего региона из-за коронавируса
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РИА Новости

Каталония объявила об изоляции всего региона из-за коронавируса

23:32 13.03.2020
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© Фото : предоставлено правительством КаталонииГлава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
© Фото : предоставлено правительством Каталонии
МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции этого испанского автономного сообщества из-за коронавируса и просит премьера Испании Педро Санчеса содействовать прекращению воздушного и морского сообщения.
"Мы приняли сложное решение. Мы думаем, что должны справиться с распространением болезни, и приняли трудное решение - изолировать всю Каталонию", - заявил Торра в ходе специального обращения к жителям региона.
"Речь идет о том, чтобы ограничить передвижение и въезд", - добавил он.
При этом глава женералитета призвал правительство Испании помочь каталонским властям и "воспрепятстовать воздушному и морскому сообщению, чтобы изоляция была полной".
По последним официальным данным на вечер пятницы, в Испании установлен 4231 случай заражения коронавирусом, умер 121 человек, 193 выздоровели. Половина случаев заражения приходится на Мадрид, в этом регионе умерли 64 человека.
В Каталонии, по последним данным, заражены более 500 человек.
Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" на 15 дней, начиная с субботы.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКим ТорраКаталонияИспанияВ мире
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