Каталония объявила об изоляции всего региона из-за коронавируса

Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета

© Фото : предоставлено правительством Каталонии Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Глава правительства Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции этого испанского автономного сообщества из-за коронавируса и просит премьера Испании Педро Санчеса содействовать прекращению воздушного и морского сообщения.

"Мы приняли сложное решение. Мы думаем, что должны справиться с распространением болезни, и приняли трудное решение - изолировать всю Каталонию", - заявил Торра в ходе специального обращения к жителям региона.

"Речь идет о том, чтобы ограничить передвижение и въезд", - добавил он.

При этом глава женералитета призвал правительство Испании помочь каталонским властям и "воспрепятстовать воздушному и морскому сообщению, чтобы изоляция была полной".

По последним официальным данным на вечер пятницы, в Испании установлен 4231 случай заражения коронавирусом, умер 121 человек, 193 выздоровели. Половина случаев заражения приходится на Мадрид, в этом регионе умерли 64 человека.

В Каталонии, по последним данным, заражены более 500 человек.