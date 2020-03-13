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Трамп надеется, что режим ЧС в США не продлится долго
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РИА Новости

Трамп надеется, что режим ЧС в США не продлится долго

23:30 13.03.2020 (обновлено: 23:45 13.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН,13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США, введенный из-за распространения коронавируса, не продлится долго.
"Я надеюсь, что недолго", - сказал он на пресс-конференции. Он подчеркнул, что эта мера в настоящее время позволит более оперативно реагировать на ситуацию, в том числе и путем распределения ресурсов.
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Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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