Трамп надеется, что режим ЧС в США не продлится долго

"Я надеюсь, что недолго", - сказал он на пресс-конференции. Он подчеркнул, что эта мера в настоящее время позволит более оперативно реагировать на ситуацию, в том числе и путем распределения ресурсов.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.