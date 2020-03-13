США могут расширить список стран, которым запрещен въезд в страну

"Мы можем добавить пару других (стран). Но, честно говоря, мы можем и удалить некоторые", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, это относится и к Великобритании. Трамп подтвердил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавируса увеличилось в этой стране.

"Некоторые из этих стран добились прогресса, некоторые - нет", - сказал Трамп. По его словам, он может снять ограничения на поездки, "когда будут правильные цифры" по заболеванию. По словам Трампа, он надеется, что этот произойдет "как можно скорее".