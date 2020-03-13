США могут расширить список стран, которым запрещен въезд в страну

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может расширить список стран, которым будет запрещен въезд в Штаты в связи с коронавирусом, в том числе и для Великобритании.
"Мы можем добавить пару других (стран). Но, честно говоря, мы можем и удалить некоторые", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, это относится и к Великобритании. Трамп подтвердил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавируса увеличилось в этой стране.
Трампа также спросили, не планирует ли он снять ограничения по поездкам в Южную Корею и как он оценивает прогресс стран Азии в борьбе с эпидемией.
"Некоторые из этих стран добились прогресса, некоторые - нет", - сказал Трамп. По его словам, он может снять ограничения на поездки, "когда будут правильные цифры" по заболеванию. По словам Трампа, он надеется, что этот произойдет "как можно скорее".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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