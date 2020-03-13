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Застрявших на границе Италии и Словении украинцев вернут спецбортом
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РИА Новости

Застрявших на границе Италии и Словении украинцев вернут спецбортом

23:26 13.03.2020
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© REUTERS / Borut ZivulovicУкраинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
© REUTERS / Borut Zivulovic
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Граждане Украины, которые застряли на границе Словении и Италии, будут возвращены на родину специальным бортом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В пятницу украинские СМИ сообщили, что группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса в этой стране.
"Мы уже успешно эвакуировали граждан из Китая. И уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое транслировалось в Facebook офиса президента.
Ранее словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками коронавируса. На шести контрольно-пропускных пунктах на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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