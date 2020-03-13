Застрявших на границе Италии и Словении украинцев вернут спецбортом

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Граждане Граждане Украины , которые застряли на границе Словении и Италии, будут возвращены на родину специальным бортом, заявил президент Украины Владимир Зеленский

В пятницу украинские СМИ сообщили, что группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса в этой стране.

"Мы уже успешно эвакуировали граждан из Китая. И уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое транслировалось в Facebook офиса президента.

Ранее словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками коронавируса. На шести контрольно-пропускных пунктах на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.