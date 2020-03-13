Нефть подскочила на 7% на заявлениях Трампа по коронавирусу

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировые Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу вечером, доходя более чем до 7% на фоне выступления президента США Дональда Трампа , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,43%, до 34,66 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,37%, до 33,19 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дорожала более чем на 7%.

Инвесторы обратили внимание на пресс-конференцию Трампа по поводу коронавируса, в ходе которой он заявил о введении режима ЧС в США, который, по его словам, позволит выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.