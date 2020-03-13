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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T23:33+0300
https://ria.ru/20200313/1568586619.html
Нефть подскочила на 7% на заявлениях Трампа по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/151476/77/1514767763_0:65:3078:1796_1036x0_80_0_0_b8bddbb31cf172bc5408bb8fc8f5e838.jpg
РИА Новости

Нефть подскочила на 7% на заявлениях Трампа по коронавирусу

23:33 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу вечером, доходя более чем до 7% на фоне выступления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,43%, до 34,66 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,37%, до 33,19 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дорожала более чем на 7%.
Инвесторы обратили внимание на пресс-конференцию Трампа по поводу коронавируса, в ходе которой он заявил о введении режима ЧС в США, который, по его словам, позволит выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.
Ранее в ходе торгов цены на нефть уходили в "красную зону" из-за новой волны паники из-за коронавируса, но потом снова перешли к росту.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьДональд ТрампСШАЭкономика
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