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Тунис ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну
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РИА Новости

Тунис ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

23:19 13.03.2020
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© Фото : Carthage PlusВход в аэропорт Энфида
Вход в аэропорт Энфида
© Фото : Carthage Plus
КАИР, 13 мар - РИА Новости. Тунис обязал всех прибывающих в страну соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщило тунисское информационное агентство TAP со ссылкой на представителя минздрава Шукри Хаммуда.
"Режим самоизоляции сроком на 14 дней обязателен для всех пассажиров, прибывающих в Тунис из любой другой страны без каких-либо исключений, в рамках профилактики распространения нового коронавируса", - цитирует агентство заявление Хаммуда, занимающего должность генерального директора Главного управления здравоохранения при министерстве.
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Как пояснил представитель минздрава, эти меры вводятся в связи с решением ВОЗ объявить пандемию коронавируса COVID-19.
Ранее в пятницу тунисские власти объявили о закрытии всех морских границ страны и прекращении авиасообщения с Италией. Власти также решили сократить до одного рейса в день полеты во Францию и одного рейса в неделю в Египет, ФРГ и Испанию. Кроме того, решено приостановить проведение молитв в мечетях до 4 апреля. В рамках борьбы с вирусом премьер также распорядился ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 по местному времени (18.00 мск), сообщало агентство TAP.
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