Тунис ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

КАИР, 13 мар - РИА Новости. Тунис обязал всех прибывающих в страну соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщило тунисское информационное агентство TAP со ссылкой на представителя минздрава Шукри Хаммуда.

"Режим самоизоляции сроком на 14 дней обязателен для всех пассажиров, прибывающих в Тунис из любой другой страны без каких-либо исключений, в рамках профилактики распространения нового коронавируса", - цитирует агентство заявление Хаммуда, занимающего должность генерального директора Главного управления здравоохранения при министерстве.

Как пояснил представитель минздрава, эти меры вводятся в связи с решением ВОЗ объявить пандемию коронавируса COVID-19.

ФРГ и Ранее в пятницу тунисские власти объявили о закрытии всех морских границ страны и прекращении авиасообщения с Италией . Власти также решили сократить до одного рейса в день полеты во Францию и одного рейса в неделю в Египет Испанию . Кроме того, решено приостановить проведение молитв в мечетях до 4 апреля. В рамках борьбы с вирусом премьер также распорядился ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 по местному времени (18.00 мск), сообщало агентство TAP.

Министерство спорта Туниса решило провести все спортивные мероприятия на этой неделе без присутствия зрителей, передала радиостанция Mosaique FM. Министерство по делам женщин, семьи и пожилых людей призвало граждан страны воздержаться от посещения домов престарелых в рамках борьбы с вирусом.