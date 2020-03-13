Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса . С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу.

"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы (украинцы) должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами", - заявил Зеленский в специальном видеообращении, которое транслировал аккаунт офиса президента в Facebook.

Ранее Минздрав Украины сообщил о первом смертельном случае в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.