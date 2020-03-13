Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу.
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"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы (украинцы) должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами", - заявил Зеленский в специальном видеообращении, которое транслировал аккаунт офиса президента в Facebook.
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