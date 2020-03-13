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2020-03-13T23:12+0300
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
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РИА Новости

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

23:12 13.03.2020
38830
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу.
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"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы (украинцы) должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами", - заявил Зеленский в специальном видеообращении, которое транслировал аккаунт офиса президента в Facebook.
Ранее Минздрав Украины сообщил о первом смертельном случае в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Спасибо, конечно, Володь... Но зная уровень украинской медицины безопаснее в Афганистан лететь.
13 марта, 23:43
euex- ukrainian
2890101
Так, а вы почитайте другую новость про Польшу. Там, например, закрыли весь общепит, посудомойки больше не нужны. Я к тому, что и за бугром рабочих мест для украинцев не стало!
13 марта, 23:20
Von Stirliz
1851203
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