Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса

Опросник дальше покажет, есть ли у человека симптомы коронавируса. В случае положительного ответа они смогут забрать тест, "не выходя из машины".

"Тогда им будет предложено заехать и забрать тест по принципу "не выходя из машины", такой вариант будет предоставлен. Лаборатории потом будут применять автоматические системы обработки большой вместимости, чтобы быть в состоянии предоставить результаты проверки в течение 24-36 часов", - добавила Биркс.