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Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
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РИА Новости

Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса

23:08 13.03.2020
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© REUTERS / David RyderБригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса, который начинается с посещения сайта с описанием симптомов, сообщила в пятницу журналистам координатор по борьбе с коронавирусом администрации США Дебора Биркс.
"Мы хотим объявить о новом подходе к тестированию, который начинается с сайта тестирования, созданного при поддержке Google, куда клиенты, пациенты и заинтересованные люди могут пойти заполнить опросник", - сказала она на пресс-конференции с участием президента Дональда Трампа.
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Опросник дальше покажет, есть ли у человека симптомы коронавируса. В случае положительного ответа они смогут забрать тест, "не выходя из машины".
"Тогда им будет предложено заехать и забрать тест по принципу "не выходя из машины", такой вариант будет предоставлен. Лаборатории потом будут применять автоматические системы обработки большой вместимости, чтобы быть в состоянии предоставить результаты проверки в течение 24-36 часов", - добавила Биркс.
По ее словам, за рубежом есть примеры, когда такой подход работает.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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