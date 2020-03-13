ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса, который начинается с посещения сайта с описанием симптомов, сообщила в пятницу журналистам координатор по борьбе с коронавирусом администрации США Дебора Биркс.
"Мы хотим объявить о новом подходе к тестированию, который начинается с сайта тестирования, созданного при поддержке Google, куда клиенты, пациенты и заинтересованные люди могут пойти заполнить опросник", - сказала она на пресс-конференции с участием президента Дональда Трампа.
Опросник дальше покажет, есть ли у человека симптомы коронавируса. В случае положительного ответа они смогут забрать тест, "не выходя из машины".
"Тогда им будет предложено заехать и забрать тест по принципу "не выходя из машины", такой вариант будет предоставлен. Лаборатории потом будут применять автоматические системы обработки большой вместимости, чтобы быть в состоянии предоставить результаты проверки в течение 24-36 часов", - добавила Биркс.
По ее словам, за рубежом есть примеры, когда такой подход работает.