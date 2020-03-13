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На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

23:01 13.03.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРаботник таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи
Работник таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Ввести на территории Краснодарского края режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края с 0.00 15 марта 2020 года до 0.00 1 мая 2020 года", - говорится в постановлении, которое Кондратьев опубликовал в своем Instagram.
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Согласно постановлению, запрещается проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий, а также мероприятий с участием студентов. Кроме того, запрещаются массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.
Добавляется, что органам исполнительной власти Краснодарского края рекомендуется максимально сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВениамин КондратьевКоронавирусыКраснодарский крайОбщество
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