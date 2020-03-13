В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эксперт портала Popular Mechanics Кайл Низоками прокомментировал обнаружение российскими самолетами американского военного лагеря в Арктике.
Российские противолодочные самолеты Ту-142 9 марта совершили плановый четырехчасовый полет над водами моря Бофорта, где несколькими днями ранее американские военные разбили лагерь Seadragon для проведения учений.
Американский эксперт удивился, что с момента появления лагеря до его обнаружения российскими военными прошло всего пять дней. Он напомнил, что военный лагерь и американские подводные лодки расположены в международных водах. А точнее "в том, что было бы водой, если все это не было бы покрыто льдом".
"Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике", — отметил Низоками.
Он добавил, что самый интересный вопрос — это каким образом российские самолеты обнаружили лагерь, ведь он находится посреди снежной пустыни почти в ста километрах от материка.
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