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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
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РИА Новости

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

22:57 13.03.2020 (обновлено: 02:42 14.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Противолодочный самолет Ту-142 . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эксперт портала Popular Mechanics Кайл Низоками прокомментировал обнаружение российскими самолетами американского военного лагеря в Арктике.
Российские противолодочные самолеты Ту-142 9 марта совершили плановый четырехчасовый полет над водами моря Бофорта, где несколькими днями ранее американские военные разбили лагерь Seadragon для проведения учений.
Американский эксперт удивился, что с момента появления лагеря до его обнаружения российскими военными прошло всего пять дней. Он напомнил, что военный лагерь и американские подводные лодки расположены в международных водах. А точнее "в том, что было бы водой, если все это не было бы покрыто льдом".
"Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике", — отметил Низоками.
Он добавил, что самый интересный вопрос — это каким образом российские самолеты обнаружили лагерь, ведь он находится посреди снежной пустыни почти в ста километрах от материка.
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РоссияТу-142АрктикаСШАБезопасностьВ мире
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