В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Американский эксперт удивился, что с момента появления лагеря до его обнаружения российскими военными прошло всего пять дней. Он напомнил, что военный лагерь и американские подводные лодки расположены в международных водах. А точнее "в том, что было бы водой, если все это не было бы покрыто льдом".