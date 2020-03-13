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Туризм
2020-03-13T22:51+0300
https://ria.ru/20200313/1568586081.html
В РСТ предсказали "массовый падеж" на рынке туризма
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РИА Новости

В РСТ предсказали "массовый падеж" на рынке туризма

22:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевПассажирский самолет в аэропорту
Пассажирский самолет в аэропорту
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. Ограничения авиаперевозок из России со странами ЕС из-за коронавируса может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Россия с 16 марта временно ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, сообщил ранее в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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"Россияне отказываются от туров уже по всем направлениям, даже по морским круизам. Туристическая отрасль страны оказалась в полном тупике. Появляется все больше направлений, при отказе от которых туроператоры по закону обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают", - сказала Тюрина.
По ее мнению, "после закрытия авиасообщения со странами ЕС будет просто массовый падеж, так как ситуация может оказаться покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году".
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ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРТСКоронавирусыНовости - ТуризмЕвросоюзИрина ТюринаОбщество
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