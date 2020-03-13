Минздрав США получит новые полномочия для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что минздрав получит новые полномочия для борьбы с коронавирусом.
"Чрезвычайные указы, которые я объявлю сегодня, подтвердят новые широкие полномочия министра здравоохранения", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
По его словам, министр сможет отменять нормы действующего законодательства, чтобы давать врачам и больницам "максимальную гибкость" в борьбе с вирусом. В том числе минздрав сможет облегчить лицензионный режим для врачей, чтобы они могли помогать людям в разных штатах. Кроме того, будет расширено число коек в больницах, увеличен срок пребывания в них. Минздрав сможет позволить больницам привлекать дополнительных врачей, уточнил Трамп. Наконец, по его словам, больницы смогут быстро организовывать экстренную помощь.
"Мы не пожалеем никаких ресурсов, совершенно никаких", - сказал Трамп.
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