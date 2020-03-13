В Бразилии студенты отменили уличные протесты из-за коронавируса

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Национальный студенческий союз Бразилии UNE заявил об отмене протестных акций, запланированных в стране 18 марта, однако студенты продолжат забастовку.
"В связи с распространением коронавируса в Бразилии было решено отложить уличные мероприятия 18 числа, избегая образования больших скоплений людей, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения, однако забастовки и остановки продолжатся", - говорится в заявлении UNE.
Ранее об отмене занятий с понедельника в целях профилактики сообщили ведущие вузы страны в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Накануне президент страны, выступая с обращением к нации, призвал отменить акции протеста, несмотря на их легитимность - санитарные власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия, чтобы не ставить под угрозу безопасность граждан.
В пятницу число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло – до 98. Тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса