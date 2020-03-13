В Бразилии студенты отменили уличные протесты из-за коронавируса

Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Национальный студенческий союз Национальный студенческий союз Бразилии UNE заявил об отмене протестных акций, запланированных в стране 18 марта, однако студенты продолжат забастовку.

"В связи с распространением коронавируса в Бразилии было решено отложить уличные мероприятия 18 числа, избегая образования больших скоплений людей, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения, однако забастовки и остановки продолжатся", - говорится в заявлении UNE.

Ранее об отмене занятий с понедельника в целях профилактики сообщили ведущие вузы страны в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Накануне президент страны, выступая с обращением к нации, призвал отменить акции протеста, несмотря на их легитимность - санитарные власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия, чтобы не ставить под угрозу безопасность граждан.