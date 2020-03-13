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Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране
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РИА Новости

Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране

22:44 13.03.2020 (обновлено: 22:52 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории за работой
Сотрудница лаборатории за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в стране.
"Я вынужден прерваться. Это звонок, который я не хотел получать. Пациент - гражданин Гватемалы, который прибыл вчера из Италии со своей семьёй ... теперь это официально, у нас есть первый случай", - заявил Джамматеи в ходе пресс-конференции, которую он остановил, чтобы принять телефонный звонок.
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Президент подчеркнул, что правительство считает меры по борьбе с проникновением эффективными и добавил, что пациент был доставлен в больницу напрямую из аэропорта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГватемала (республика)В мире
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