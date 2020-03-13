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США освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения
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РИА Новости

США освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения

22:29 13.03.2020 (обновлено: 23:00 13.03.2020)
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© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения из-за ситуации вокруг распространения коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя торгпредства США.
"Торговое представительство США удовлетворило запросы на снятие пошлин с десятка предметов медицинского назначения, импортируемых из Китая в условиях кризиса, связанного с коронавирусом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в список попали защитные халаты, перчатки, хирургические простыни и пакеты для утилизации медицинских отходов.
Газета также сообщила, что каждая группа товаров принадлежала к третьему раунду пошлин объемом 200 миллиардов долларов в год. Пошлины на эти товары были впервые введены в сентябре 2018 года в размере 10% и затем повышены до 25%.
На прошлой неделе агентство Рейтер сообщало, что США сняли пошлины с ряда медицинских товаров, включенных в четвертый раунд пошлин, которые администрация Трампа ввела 1 сентября 2019 года. Изначально пошлины на медицинские товары были в размере 15%, но потом снижены до 7,5% 15 февраля как часть достигнутой торговой договоренности между странами.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКитайСШАВ мире
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