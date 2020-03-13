Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы

Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов.