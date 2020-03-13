Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы

АШХАБАД, 13 мар - РИА Новости. Президент Туркмении на заседании правительства рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы, сообщило в пятницу местное телевидение.
Туркмены широко используют окуривание дымом гармалы, согласно поверьям, он защищает от болезней.
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Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов.
Глава государства отметил, что в настоящее время традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. Туркменский лидер подчеркнул особое значение данной народной традиции, по его мнению, эти меры должны сопровождаться массовой разъяснительной работой.
В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.