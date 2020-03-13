Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421

Ранее Куомо заявил, что число заболевших будет только расти.

В Уэстчестере число (заразившихся) выросло до 158, в городе Нью-Йорк - до 154, в округе Нассау - до 51, в округе Рокленд - 9 выявленных, в Саратоге - 3, в округе Саффолк - 28, в округе Алстер – 5, следует из записи.