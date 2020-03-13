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Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421

22:24 13.03.2020 (обновлено: 22:25 13.03.2020)
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
НЬЮ-ЙОРК, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421, написал в своем Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Ранее Куомо заявил, что число заболевших будет только расти.
В Уэстчестере число (заразившихся) выросло до 158, в городе Нью-Йорк - до 154, в округе Нассау - до 51, в округе Рокленд - 9 выявленных, в Саратоге - 3, в округе Саффолк - 28, в округе Алстер – 5, следует из записи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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