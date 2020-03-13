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Сербия закроет границу с Румынией из-за коронавируса
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РИА Новости

Сербия закроет границу с Румынией из-за коронавируса

22:20 13.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБелград
Белград
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. Сербия закроет границу с Румынией, новым коронавирусом в стране заболели 35 человек, сообщил министр здравоохранения Златибор Лончар.
Число зараженных коронавирусом в Сербии ранее составляло 31. Правительство в четверг закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса. Национальный банк Сербии снизил процентную ставку до 1,75%. Пенсионерам будет выплачено по 4 тысячи динаров (около 33 евро) однократной помощи.
Президент Александр Вучич сообщил в обращении к общественности в четверг вечером, что будут созданы два национальных кризисных штаба – медицинский и экономический. Всем медицинским работникам с 1 апреля на 10% будет повышена зарплата. Он также заявил, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенос назначенных на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса.
"Сербия закроет границу с Румынией с целью препятствования распространению коронавируса", - цитирует Лончара минздрав. По данным главы ведомства, в пятницу вечером в стране число больных достигло 35 человек.
Ранее Вучич сообщил, что его правящая Сербская прогрессивная партия и ее коалиционные партнеры отменили все партийные собрания и митинги из-за коронавируса.
Власти Сербии в марте ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.
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