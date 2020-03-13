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Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Люксембурге
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РИА Новости

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Люксембурге

22:19 13.03.2020
2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Люксембурге, жертвой стала 94-летняя женщина, сообщает издание L'essentiel со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.
Отмечается, что погибшая находилась в тяжелом состоянии уже несколько дней.
Всего в стране, по данным на пятницу, 34 инфицированных, заявила Ленерт.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЛюксембург (государство)В мире
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