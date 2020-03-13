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2020-03-13T22:18+0300
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Пушков прокомментировал ограничение авиасообщения со странами Европы
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РИА Новости

Пушков прокомментировал ограничение авиасообщения со странами Европы

22:18 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Только жесткие меры могут сдержать распространение нового коронавируса, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал твиттере.
Парламентарий отметил, что за минувшие сутки в России выявили 11 новых случаев заболевания, причем все заразившиеся недавно вернулись из Европы. По словам Пушкова, "этого следовало ожидать".
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Сенатор считает, что надо было раньше вводить ограничения на авиасообщения с европейскими странами и контроль за прибывающими из этих государств.

"Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение. Неприятно, но факт", — заключил Пушков.

Россия с 16 марта временно ограничит авиасообщение со странами ЕС, а также Норвегией и Швейцарией. Эти меры затронут пассажирские перевозки. Сохранятся регулярные рейсы в столицы этих государств, а также предназначенные для россиян чартеры, которые возвращаются на родину. Также будут осуществляться перевозки иностранцев, которые летят в свои страны.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии Covid-19 — в этой части земного шара ежедневно заболевает больше людей, нежели в КНР во время пика эпидемии.
В мире уже более 132 тысяч человек заражены новым коронавирусом. Большинство из них выздоровели, однако, более пяти тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЕвросоюзАлексей ПушковКитайЕвропаНорвегияВ мире
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