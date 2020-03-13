Пушков прокомментировал ограничение авиасообщения со странами Европы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Только жесткие меры могут сдержать распространение нового коронавируса, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал твиттере.
Парламентарий отметил, что за минувшие сутки в России выявили 11 новых случаев заболевания, причем все заразившиеся недавно вернулись из Европы. По словам Пушкова, "этого следовало ожидать".
Сенатор считает, что надо было раньше вводить ограничения на авиасообщения с европейскими странами и контроль за прибывающими из этих государств.
"Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение. Неприятно, но факт", — заключил Пушков.
Россия с 16 марта временно ограничит авиасообщение со странами ЕС, а также Норвегией и Швейцарией. Эти меры затронут пассажирские перевозки. Сохранятся регулярные рейсы в столицы этих государств, а также предназначенные для россиян чартеры, которые возвращаются на родину. Также будут осуществляться перевозки иностранцев, которые летят в свои страны.
В мире уже более 132 тысяч человек заражены новым коронавирусом. Большинство из них выздоровели, однако, более пяти тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды