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Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США
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РИА Новости

Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США

22:14 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поговорил в пятницу с премьером Туниса Элиасом Фахфахом, об этом сообщил сам Помпео в своём Twitter.
Стороны обсудили недавний теракт в Тунисе и сотрудничество двух стран.
"Поговорил сегодня с премьер-министром Туниса Элиасом Фахфахом, чтобы выразить свое возмущение по поводу террористической атаки на прошлой неделе и наши соболезнования в связи с гибелью человека. Отношения США и Туниса только укрепятся", - заверил Помпео.
Шестого марта один из сотрудников органов безопасности скончался от ран, полученных в результате взрыва рядом с посольством США в Тунисе. Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США. В результате атаки пострадали пять сотрудников органов безопасности.
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
Город Тунис, Тунис
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Майк ПомпеоТунис (страна)СШАВ мире
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