Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео поговорил в пятницу с премьером Туниса Элиасом Фахфахом, об этом сообщил сам Помпео в своём Twitter

Стороны обсудили недавний теракт в Тунисе и сотрудничество двух стран.

"Поговорил сегодня с премьер-министром Туниса Элиасом Фахфахом, чтобы выразить свое возмущение по поводу террористической атаки на прошлой неделе и наши соболезнования в связи с гибелью человека. Отношения США и Туниса только укрепятся", - заверил Помпео.

Шестого марта один из сотрудников органов безопасности скончался от ран, полученных в результате взрыва рядом с посольством США в Тунисе. Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США. В результате атаки пострадали пять сотрудников органов безопасности.