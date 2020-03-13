Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Конго

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самолет МЧС России Ил-76 доставил в четверг вечером гуманитарную помощь жителям Республики Конго, сообщает МЧС РФ.
"Борт МЧС России, вылетевший вчера вечером из Москвы, приземлился в 21:37 по московскому времени в аэропорту Браззавиль Республики Конго с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет доставил 35 тонн различного груза, в числе которых палатки, одеяла и продукты питания.
Гуманитарная помощь доставляется жителям Конго, пострадавшим в результате наводнения, в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ.
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