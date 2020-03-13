Тунис закрыл все морские границы и прекратил полеты в Италию

"Премьер-министр Ильяс аль-Фахфах объявил о решении закрыть все морские границы страны и прекращении полетов с Италией", - передает агентство.
Также в стране принято решение приостановить проведение молитв в мечетях до 4 апреля, сообщает агентство. В рамках борьбы с вирусом премьер также приказал ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 по местному времени (18.00 мск).
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Министерство спорта Туниса решило провести все спортивные мероприятия на этой неделе без присутствия зрителей, сообщает радиостанция Mosaique FM. Министерство по делам женщин, семьи и пожилых людей призвало граждан страны воздержаться от посещения домов престарелых в рамках борьбы с вирусом.
По данным министерства здравоохранения страны на вечер пятницы, в стране зафиксированы 16 случаев коронавируса, погибших нет.
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