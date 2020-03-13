Тунис закрыл все морские границы и прекратил полеты в Италию

"Премьер-министр Ильяс аль-Фахфах объявил о решении закрыть все морские границы страны и прекращении полетов с Италией", - передает агентство.

Также в стране принято решение приостановить проведение молитв в мечетях до 4 апреля, сообщает агентство. В рамках борьбы с вирусом премьер также приказал ограничить работу кафе и ресторанов до 16.00 по местному времени (18.00 мск).