Боевики шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки шесть раз обстреляли вооруженные силы Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакаб провинции Идлиб; Икко, Джанаджик, Санджека провинции Латакия; Кафер-Таала, Шейх-Али провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование по трассе М-5 по маршруту: Хама – Хан-Шейхун – Маарет-Эн-Нууман – Серакаб – Эд-Дуайр – Серакаб – Маарет-Эн-Нууман – Хан-Шейхун – Хама в провинциях Хама и Идлиб.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.