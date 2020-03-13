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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-13T22:05+0300
https://ria.ru/20200313/1568584710.html
Боевики шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_5b3c24a1a116ba8c5e37da14db8c1b94.jpg
РИА Новости

Боевики шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе

22:05 13.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки шесть раз обстреляли вооруженные силы Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакаб провинции Идлиб; Икко, Джанаджик, Санджека провинции Латакия; Кафер-Таала, Шейх-Али провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование по трассе М-5 по маршруту: Хама – Хан-Шейхун – Маарет-Эн-Нууман – Серакаб – Эд-Дуайр – Серакаб – Маарет-Эн-Нууман – Хан-Шейхун – Хама в провинциях Хама и Идлиб.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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