Боевики шесть раз за сутки обстреляли сирийских военных в Идлибе

Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование по трассе М-5 по маршруту: Хама – Хан-Шейхун – Маарет-Эн-Нууман – Серакаб – Эд-Дуайр – Серакаб – Маарет-Эн-Нууман – Хан-Шейхун – Хама в провинциях Хама и Идлиб.