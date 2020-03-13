Премьер Эстонии опасается роста числа заражений коронавирусом в стране

"По опыту других стран видно, что коронавирус COVID-19 распространяется быстро. Мы узнали о первом заразившемся больном в Эстонии 26 февраля. Только вчера получили подтверждение о первом заражении жителя Эстонии от другого жителя Эстонии, а уже сегодня вечером число носителей вируса в Эстонии увеличилось более чем в четыре раза. И это только выявленные носители вируса. На самом деле зараженных среди нас значительно больше, и в ближайшее время их число, конечно же, увеличится", - сказал Ратас, выступая в пятницу по эстонскому телевидению.