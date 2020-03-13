Премьер Эстонии опасается роста числа заражений коронавирусом в стране

Лаборатория департамента здоровья в пятницу выявила заражение коронавирусом у 38 жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 79 человек.
"По опыту других стран видно, что коронавирус COVID-19 распространяется быстро. Мы узнали о первом заразившемся больном в Эстонии 26 февраля. Только вчера получили подтверждение о первом заражении жителя Эстонии от другого жителя Эстонии, а уже сегодня вечером число носителей вируса в Эстонии увеличилось более чем в четыре раза. И это только выявленные носители вируса. На самом деле зараженных среди нас значительно больше, и в ближайшее время их число, конечно же, увеличится", - сказал Ратас, выступая в пятницу по эстонскому телевидению.
Премьер призвал жителей страны готовиться к тому, что ситуация будет очень серьезной, прежде чем начнет улучшаться. "Именно поэтому правительство объявило в Эстонии чрезвычайное положение", - добавил Ратас.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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